Как быстро заснуть после случайного пробуждения: эксперты назвали 4 способа

Катерина Малай
Психология
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Как быстро заснуть после случайного пробуждения: эксперты назвали 4 способа

Помешать крепкому сну может любая мелочь, начиная от вспышки света, заканчивая стрессом в течение дня. Однако, проснувшись один раз, на то, чтобы заснуть снова, может уйти много времени, если неправильно действовать.

Эксперты издания Bazaar назвали 4 эффективных способа настроить свой мозг на отдых после случайного пробуждения. Кроме того, следует избегать ощущения тревожности, злобы и переедания перед сном (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Не думайте о делах

Специалисты предостерегают, что планирование и обдумывание работы или учебы может стимулировать мозговую активность, что не благоприятно для засыпания. Кроме этого, не нужно брать в руки телефон, чтобы проверить мессенджеры и посмотреть новости.

Видео дня

Вместо этого рекомендуют "прокрутить" в голове часть любимого фильма или книги. В крайнем случае можно посчитать овечек.

Не нужно брать в руки телефон, чтобы проверить мессенджеры и посмотреть новости

Ароматические спреи

Известно, что есть запахи, которые расслабляют организм и клонят в сон. В частности, смесь воды с лавандой высвобождает свой терапевтический аромат в течение ночи, облегчая таким образом попытки уснуть, а в некоторых случаях даже предотвращая незапланированные пробуждения.

Смесь воды с лавандой высвобождает свой терапевтический аромат в течение ночи

Направленная медитация

Одна из распространенных причин бессонницы – навязчивые тревожные мысли об отсутствии сна. Вместо того чтобы считать часы до пробуждения эксперты советуют сосредоточиться на своем дыхании, или расслабляющей музыке.

Эксперты рекомендуют сосредоточиться на собственном дыхании

Маска для сна и затычки для ушей

Если фактор прерванного сна – внешний, необходимо сразу устранить раздражители. Однако не всегда удается укрыться от света солнца или заставить замолчать громких соседей. Для таких случаев под рукой должна быть маска для сна и беруши.

Под рукой должна быть маска для сна и беруши

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о действенных способах уснуть за 10, 60 и 120 секунд, которые доказали ученые. Специалисты отмечают, что для освоения этих методов может потребоваться время и тренировка, однако в будущем проблем с засыпанием больше не возникнет.