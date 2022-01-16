Как быстро заснуть после случайного пробуждения: эксперты назвали 4 способа

Помешать крепкому сну может любая мелочь, начиная от вспышки света, заканчивая стрессом в течение дня. Однако, проснувшись один раз, на то, чтобы заснуть снова, может уйти много времени, если неправильно действовать.

Эксперты издания Bazaar назвали 4 эффективных способа настроить свой мозг на отдых после случайного пробуждения. Кроме того, следует избегать ощущения тревожности, злобы и переедания перед сном (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Не думайте о делах

Специалисты предостерегают, что планирование и обдумывание работы или учебы может стимулировать мозговую активность, что не благоприятно для засыпания. Кроме этого, не нужно брать в руки телефон, чтобы проверить мессенджеры и посмотреть новости.

Видео дня

Вместо этого рекомендуют "прокрутить" в голове часть любимого фильма или книги. В крайнем случае можно посчитать овечек.

Ароматические спреи

Известно, что есть запахи, которые расслабляют организм и клонят в сон. В частности, смесь воды с лавандой высвобождает свой терапевтический аромат в течение ночи, облегчая таким образом попытки уснуть, а в некоторых случаях даже предотвращая незапланированные пробуждения.

Направленная медитация

Одна из распространенных причин бессонницы – навязчивые тревожные мысли об отсутствии сна. Вместо того чтобы считать часы до пробуждения эксперты советуют сосредоточиться на своем дыхании, или расслабляющей музыке.

Маска для сна и затычки для ушей

Если фактор прерванного сна – внешний, необходимо сразу устранить раздражители. Однако не всегда удается укрыться от света солнца или заставить замолчать громких соседей. Для таких случаев под рукой должна быть маска для сна и беруши.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о действенных способах уснуть за 10, 60 и 120 секунд, которые доказали ученые. Специалисты отмечают, что для освоения этих методов может потребоваться время и тренировка, однако в будущем проблем с засыпанием больше не возникнет.