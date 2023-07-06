Іноді людям доводиться чинити не так, як їм хочеться. Деякі бояться образити своєю відмовою іншу людину, а хтось цілеспрямовано хоче догодити. Але і в першому, і в другому випадку ви не робите те, що хочете робити зі своїм часом. В такі моменти інші люди за рахунок вашого несвідомого прагнення догоджати отримують певні послуги або матеріальні цінності. Мене звати Аліна Поліщук, я клінічний психолог, психотерапевт, і у цій статті я навчу вас говорити “ні" та розповім як відстоювати власну думку.

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Давайте розглянемо основні ознаки, що ви догоджаєте людям і дозволяєте їм собою користуватись:

Свої бажання та потреби Ви постійно відкладаєте "на потім". В першу чергу ви завжди робите те, про що вас попросили інші, а свої інтереси ставите позаду. Вам важко сказати "ні". Ви відчуваєте себе винним, коли відмовляєте людям. Вам не хочеться розчаровувати їх. Ви боїтеся, що через відмову Вас вважатимуть егоїстом. Ви погоджуєтесь на те, що Вам не подобається, або робите те, що не хочете робити. Ви стурбовані тим, що можуть подумати про Вас інші. Ви хочете подобатися людям і вважаєте, що, роблячи щось для них, Ви заслужите їхнє схвалення. Ви постійно перепрошуєте, навіть коли це недоречно. Занадто часто вважаєте, що потрібно сказати "вибач". Ви берете вину на себе, навіть якщо ні в чому невинні. Якщо уважно подивитися, чим ви займаєте свій час, можна побачити, що у вас немає вільного часу, тому що комусь від вас завжди щось потрібно і ви ніколи не відмовляєте. Ви вдаєте, що погоджуєтесь з людьми, хоча самі відчуваєте інакше. Вам важко висловити свою думку.

Якщо ви хоча б в декількох пунктах побачили себе, потрібно виправляти ситуацію. Як психолог, я завжди починаю терапію з того, що пропоную разом зрозуміти, звідки взялася звичка догоджати іншим. Насправді, це не просто одна з найтоксичніших звичок. Це модель поведінки, яка спрацьовує автоматично. І сформувалася вона у далекому дитинстві через певні обставини.

Сприяли цьому батьки, які:

були надто авторитарні, та вимагали повного підпорядкування у всіх сферах життя,

не помічали успіхи дитини та знецінювали її,

постійно порівнювали дитину з однолітками,

вимагали старанності та беззаперечної слухняності,

ніколи не хвалили дитину,

не вірили в успіх дитини та її починання,

знецінювали думку своєї дитини,

не довіряли дитині,

контролювали кожен крок та не давали право вибору.

У таких випадках дитина пристосовувалась, вбудовуючись у модель сім'ї. І це був єдиний можливий спосіб виживання, хоча і звучить страшно для кожного з нас. З часом дитина ставала такою, якою її хотіли бачити батьки: слухняною, старанною, яка гарно вчиться, займається спортом/ходить на гуртки, не сперечається, не говорить про свої бажання, займається молодшими братами/сестрами, беззаперечно виконує усі доручення та обов'язки, дружить з тими, кого схвалили батьки, одягається і поводиться так, як сказали вони…. Дитина бачила позитивну реакцію батьків на свої дії, отримувала емоційне задоволення та фіксувала такий спосіб поведінки як правильний. Таким чином, формувалась звичка догоджати, і не тільки батькам.

Якщо ви впізнали себе, то хороша новина в тому, що Ви вже не дитина і Вам не потрібно заслуговувати любов оточуючих через послух та догоджання. Ви особистість і повинні спілкуватися з оточуючими на рівних, піклуватися про себе і свої бажання.

Щоб позбутися поганої звички, я дам вам кілька порад:

Працюйте над своєю самооцінкою. Цінуйте себе як особистість. Встановіть особисті межі та відстоюйте їх. Навчіться слухати себе. Виставляйте пріоритети. Чи потрібно уточнювати, що вони повинні стосуватися ваших потреб? Вчиняйте так, як буде краще для вас, не чекайте на схвалення від інших. Не дозволяйте іншим людям нав'язувати свою думку. Вчіться говорити "ні", тільки це має звучати чітко, щоб люди зрозуміли, що це ваша тверда позиція. Не страждайте після відмови комусь докорами совісті. Ви не можете бути ідеальним для всіх. Завжди хтось буде незадоволений.

Пам’ятайте, людина, яка забуває про свої бажання, поступово втрачає особистість. Тому, коли ви кажете іншим "НІ" - Ви кажете собі "ТАК"! Ви даєте собі шанс жити саме СВОЄ життя.