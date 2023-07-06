Блог | Как научиться говорить "нет" и отстаивать свое мнение
Іноді людям доводиться чинити не так, як їм хочеться. Деякі бояться образити своєю відмовою іншу людину, а хтось цілеспрямовано хоче догодити. Але і в першому, і в другому випадку ви не робите те, що хочете робити зі своїм часом. В такі моменти інші люди за рахунок вашого несвідомого прагнення догоджати отримують певні послуги або матеріальні цінності. Мене звати Аліна Поліщук, я клінічний психолог, психотерапевт, і у цій статті я навчу вас говорити “ні" та розповім як відстоювати власну думку.
Давайте розглянемо основні ознаки, що ви догоджаєте людям і дозволяєте їм собою користуватись:
- Свої бажання та потреби Ви постійно відкладаєте "на потім". В першу чергу ви завжди робите те, про що вас попросили інші, а свої інтереси ставите позаду.
- Вам важко сказати "ні".
- Ви відчуваєте себе винним, коли відмовляєте людям. Вам не хочеться розчаровувати їх.
- Ви боїтеся, що через відмову Вас вважатимуть егоїстом.
- Ви погоджуєтесь на те, що Вам не подобається, або робите те, що не хочете робити.
- Ви стурбовані тим, що можуть подумати про Вас інші.
- Ви хочете подобатися людям і вважаєте, що, роблячи щось для них, Ви заслужите їхнє схвалення.
- Ви постійно перепрошуєте, навіть коли це недоречно. Занадто часто вважаєте, що потрібно сказати "вибач".
- Ви берете вину на себе, навіть якщо ні в чому невинні.
- Якщо уважно подивитися, чим ви займаєте свій час, можна побачити, що у вас немає вільного часу, тому що комусь від вас завжди щось потрібно і ви ніколи не відмовляєте.
- Ви вдаєте, що погоджуєтесь з людьми, хоча самі відчуваєте інакше. Вам важко висловити свою думку.
Якщо ви хоча б в декількох пунктах побачили себе, потрібно виправляти ситуацію. Як психолог, я завжди починаю терапію з того, що пропоную разом зрозуміти, звідки взялася звичка догоджати іншим. Насправді, це не просто одна з найтоксичніших звичок. Це модель поведінки, яка спрацьовує автоматично. І сформувалася вона у далекому дитинстві через певні обставини.
Сприяли цьому батьки, які:
- були надто авторитарні, та вимагали повного підпорядкування у всіх сферах життя,
- не помічали успіхи дитини та знецінювали її,
- постійно порівнювали дитину з однолітками,
- вимагали старанності та беззаперечної слухняності,
- ніколи не хвалили дитину,
- не вірили в успіх дитини та її починання,
- знецінювали думку своєї дитини,
- не довіряли дитині,
- контролювали кожен крок та не давали право вибору.
У таких випадках дитина пристосовувалась, вбудовуючись у модель сім'ї. І це був єдиний можливий спосіб виживання, хоча і звучить страшно для кожного з нас. З часом дитина ставала такою, якою її хотіли бачити батьки: слухняною, старанною, яка гарно вчиться, займається спортом/ходить на гуртки, не сперечається, не говорить про свої бажання, займається молодшими братами/сестрами, беззаперечно виконує усі доручення та обов'язки, дружить з тими, кого схвалили батьки, одягається і поводиться так, як сказали вони…. Дитина бачила позитивну реакцію батьків на свої дії, отримувала емоційне задоволення та фіксувала такий спосіб поведінки як правильний. Таким чином, формувалась звичка догоджати, і не тільки батькам.
Якщо ви впізнали себе, то хороша новина в тому, що Ви вже не дитина і Вам не потрібно заслуговувати любов оточуючих через послух та догоджання. Ви особистість і повинні спілкуватися з оточуючими на рівних, піклуватися про себе і свої бажання.
Щоб позбутися поганої звички, я дам вам кілька порад:
- Працюйте над своєю самооцінкою.
- Цінуйте себе як особистість.
- Встановіть особисті межі та відстоюйте їх.
- Навчіться слухати себе.
- Виставляйте пріоритети. Чи потрібно уточнювати, що вони повинні стосуватися ваших потреб?
- Вчиняйте так, як буде краще для вас, не чекайте на схвалення від інших.
- Не дозволяйте іншим людям нав'язувати свою думку.
- Вчіться говорити "ні", тільки це має звучати чітко, щоб люди зрозуміли, що це ваша тверда позиція.
- Не страждайте після відмови комусь докорами совісті.
- Ви не можете бути ідеальним для всіх. Завжди хтось буде незадоволений.
Пам’ятайте, людина, яка забуває про свої бажання, поступово втрачає особистість. Тому, коли ви кажете іншим "НІ" - Ви кажете собі "ТАК"! Ви даєте собі шанс жити саме СВОЄ життя.