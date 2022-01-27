Эксперт по подбору персонала назвала 8 слов, которые не стоит говорить на собеседовании

Во время собеседования некоторые слова или выражения могут испортить впечатление о претенденте на должность, хоть и кажутся "безобидными", отмечают специалисты по подбору персонала. Например, слова "просто", "только" и "мы" при описании своих достижений на прошлой работе преуменьшают вашу роль и навыки, так что использовать их не нужно.

Карьерный коуч Лия Ламбарт в блоге для Seek указала, что на собеседованиях большинство чувствует себя неуверенно вне зависимости от занимаемой раньше должности. Поэтому люди часто путаются, говорят неуверенно или используют стандартизованные выражения, которые кажутся им более "профессиональными".

"Но собеседование – не время преуменьшать свои достижения. Важно использовать позитивный язык, который продаст ваши сильные стороны", – подчеркнула эксперт.

Видео дня

Она посоветовала убрать из своей лексики заезженные выражения-клише, которые рекрутеры слышат от каждого второго.

1. Очевидно

Не предполагайте, что что-то для вашего собеседника является "очевидным" – поскольку человек, ведущий с вами собеседование, скорее всего видит вас впервые и не знает вашего характера и профессиональной биографии.

"Использование слова "очевидно" потенциально может раздражать людей. Оно предполагает, что другой человек должен что-то понимать – а он может и не понимать", – сказала Ламбарт.

2. Мы

Интервьюеров интересуют только ваши достижения на работе, а не всей бывшей команды или отдела. Лучше заменить "мы" на "я", а если какое-то достижение действительно коллективное, то просто акцентировать на своей роли в этом.

3. Просто

Ламбарт сказала, что "просто" часто используется, чтобы преуменьшить обязанности и достижения. Например, когда человек говорит, что "просто что помогал с проектом" или "просто имеет базовые навыки работы с Excel".

Это слово также подчеркивает те моменты, в которых вы не уверены. Эксперт порекомендовала потренироваться говорить о своих навыках и достижениях, избегая излишней скромности.

4. Только

Это еще одно слово, которое делает ваши успехи менее значительными. Ламбарт предложила избегать его, поскольку оно может намекнуть, что вам не хватает определенных способностей или навыков.

"Если вы чувствуете, что у вас ограниченный опыт или навыки, вместо этого откровенно расскажите об опыте, который у вас есть, и о том, как вы планируете получить дополнительную информацию или повысить квалификацию", – посоветовала она.

5. Трудоголик

Этот термин устарел, более того – несет негативный контекст. Теперь многие работодатели ищут сотрудников с балансом между работой и личной жизнью.

Такие люди, как отметила карьерный коуч, будут более эффективно управлять своим временем и менее подвержены выгоранию. Вместо использования слова "трудоголик" она предложила описать детали того, как вы работаете для достижения отличного результата.

6. Перфекционист

Вы можете думать, что это слово охарактеризует вас позитивно, но нет. Такая характеристика может указывать на то, что вы тратите на выполнение задач слишком много времени.

Ламбарт заявила: даже если вы действительно перфекционист, свои особенности можно описать по-другому. "Можно сказать, что вы устанавливаете для себя очень высокие стандарты и упорно трудитесь, чтобы их достичь", — сказала она.

7. Перемены

Изменения – это неизбежная часть жизни, с которой мы все сталкиваемся регулярно. Фактически, фразы о переменах почти ничего не значат, не несут новой информации.

"Как человеческие существа, многие из нас борются с изменениями и отдают предпочтение комфорту нормальности, системы, рутины", – сказала специалист.

8. Вызов

Кандидаты никогда не должны говорить интервьюеру, что они "любят вызовы". "Редко люди продолжают это хорошим объяснением того, что именно бросает им вызов", – указала карьерный коуч.

Ламбарт рекомендовала вместо этого привести точные примеры того, что вам нравилось в предыдущих должностях и как вы справлялись с трудностями.

Как писал OBOZREVATEL: