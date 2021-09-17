Как принимать гостей: 10 правил радушных хозяев. Фото

Прием гостей – нелегкое дело. Необходимо продумать множество вещей: на какой день лучше пригласить, во сколько, где накрыть стол, какое меню составить, учесть, кто что пьет, как развлекать.

OBOZREVATEL собрал 13 правил, которые обеспечат репутацию радушных хозяев.

Заботливый хозяин или хозяйка всегда предложат гостям самое удобное кресло, а себе возьмет табурет. Таким образом согласно этикету выражают уважение.

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Каждый владелец считает, что его собака или кошка лучшая на свете, однако животных могут любить не все друзья. Если в доме есть домашний любимец, который мешает гостям – его нужно закрыть в другой комнате.

Хозяева должны накрывать на стол до прихода гостей. Отсутствие пищи портит первое впечатление о вечеринке. Просить друзей помочь накрыть или что-то приготовить – невежливо.

Музыка – важная составляющая праздничной атмосферы. Стоит выбирать легкие и спокойные мелодии, которые не будут надоедать гостям. Хорошие хозяева учитывают вкусы других и не пытаются навязать свои предпочтения.

Радушные хозяева не будут просить гостей помогать убирать после вечеринки. По нормам этикета лучше отказаться, если кто-то предлагает помощь.

Приглашая домой друзей, надо позаботиться о комфортной атмосфере в доме. Если есть кондиционер, летом надо выставлять температуру лишь на 4 градуса ниже обычной.

Перед приходом гостей следует выбросить мусор и вставить новый пакет, даже если до отходов было меньше половины.

Заботливые хозяева должны поинтересоваться, будут ли гости с детьми, поскольку нужно позаботиться, чтобы малышам было интересно. Можно купить раскраски, настольные игры или же нанять аниматоров на праздник. Необходимо подумать и о еде для детей.

Много полотенец, косметики, баночек и других средств делают ванну неопрятной. Гость не поймет, чем можно вымыть и вытереть руки. Обязательно стоит позаботиться о достаточном количестве туалетной бумаги и освежителя воздуха.

Гостям нужно дать полный комплект посуды, чтобы было удобно накладывать еду, брать бутерброды или коктейли. Но только ту, что действительно понадобится – не нужно класть вилки для рыбы, если не планируете ее подавать.

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