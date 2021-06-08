10 кухонных приборов СССР, которыми все еще пользуются хозяйки

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Советские хозяйки пользовались многими лайфхаками на кухне

В СССР 50 лет были кухонные приборы, которые сейчас невозможно найти в современных магазинах. Запах свежих вафель, вкус домашних пельменей и орешков со сгущеным молоком помнит каждый, чье детство пришлось на те годы.

Тогда хозяйки легко обходились без электроприборов, мультиварок, миксеров и грилей. OBOZREVATEL собрал самые популярные предметы на советской кухне, которые до сих пор остались в некоторых домах.

Вафельница в СССР была сделана из чугуна, где хозяйки выпекали хрустящие вафли, которые сейчас невозможно найти в магазинах.

Прибор для хрустящих вафель.
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Для многих блюд важно, чтобы тесто, яйца или крем были хорошо взбитые. Электрические миксеры появились недавно, а до того хозяйки пользовались ручным прибором.

Ручной миксер был в каждом доме.

Печь "Чудо" – форма для запекания пирогов, рыбы, мяса и других продуктов.

Советская печь "Чудо" для различных блюд.

Внутри соковыжималки есть стаканчик, где собирается жмых, а сок выливается через носик.

Ручная соковыжималка из СССР.

Мясорубки в СССР были качественнее, чем сейчас. Однако, чтобы прокрутить мясо, нужно приложить немало усилий.

Легендарная мясорубка "Урал".

Каждая умелая хозяйка собственноручно лепила пельмени с помощью этого прибора.

Прибор для лепки пельменей.

Такие контейнеры для различных продуктов были в каждом доме СССР.

Баночки для специй и круп до сих пор есть у наших бабушек.

Часто ножом сложно порезать помидоры, а вот этим тонким прибором это сделать очень легко.

Овощерезка из СССР.

Этот "девайс" использовали для выпечки десерта, который называли хворост.

Прибор для выпечки сладостей из теста.

Чугунная форма для выпечки пасхального барана из бисквита, который посыпали сахарной пудрой.

Форма для выпечки пасхального барашка.

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