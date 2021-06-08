10 кухонных приборов СССР, которыми все еще пользуются хозяйки

В СССР 50 лет были кухонные приборы, которые сейчас невозможно найти в современных магазинах. Запах свежих вафель, вкус домашних пельменей и орешков со сгущеным молоком помнит каждый, чье детство пришлось на те годы.

Тогда хозяйки легко обходились без электроприборов, мультиварок, миксеров и грилей. OBOZREVATEL собрал самые популярные предметы на советской кухне, которые до сих пор остались в некоторых домах.

Вафельница в СССР была сделана из чугуна, где хозяйки выпекали хрустящие вафли, которые сейчас невозможно найти в магазинах.

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Для многих блюд важно, чтобы тесто, яйца или крем были хорошо взбитые. Электрические миксеры появились недавно, а до того хозяйки пользовались ручным прибором.

Печь "Чудо" – форма для запекания пирогов, рыбы, мяса и других продуктов.

Внутри соковыжималки есть стаканчик, где собирается жмых, а сок выливается через носик.

Мясорубки в СССР были качественнее, чем сейчас. Однако, чтобы прокрутить мясо, нужно приложить немало усилий.

Каждая умелая хозяйка собственноручно лепила пельмени с помощью этого прибора.

Такие контейнеры для различных продуктов были в каждом доме СССР.

Часто ножом сложно порезать помидоры, а вот этим тонким прибором это сделать очень легко.

Этот "девайс" использовали для выпечки десерта, который называли хворост.

Чугунная форма для выпечки пасхального барана из бисквита, который посыпали сахарной пудрой.

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