Почему лучше не держать дома орхидеи: причины и суеверия

Орхидея – мечта любого любителя комнатных растений и своего рода чемпионская награда. Если вы справились с уходом за ней, с другими растениями у вас точно не будет проблем. Но перед тем, как приобрести себе фаленопсис или цимбидиум, обязательно ознакомьтесь с рекомендациями, почему орхидеи нельзя ставить дома. Наряду с суевериями, которыми окутаны любые домашние растения, существует несколько достаточно прагматических причин отказаться от покупки цветка.

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OBOZREVATEL разбирался, кому не стоит заводить орхидею. И по каким причинам.

Растение-паразит

Люди, не слишком близко знакомые с ботаникой, называют орхидеи растениями-паразитами и распространяют эту их способность также на энергетику. Якобы цветок способен высасывать жизненные силы из своих хозяев, лишать счастья.

На самом же деле тропические орхидеи в природе являются эпифитами, а не паразитами. Они действительно растут на деревьях, но не питаются за их счет, а используют их как опору, чтобы получить больше солнечного света и питательных веществ из воздуха и дождевой воды. Итак, считать их и дальше энергетическими вампирами или нет – решать вам.

"Женское" растение

Как и любое цветущее растение, орхидею связывают с женской энергетикой. Поэтому суеверные люди считают ее мужегоном, приписывая цветку способность отталкивать от одинокой женщины потенциальных кавалеров. Мужчинам при этом орхидею не советуют заводить, чтобы она не "выпила" из них всю мужскую силу.

Вместе с тем, другая примета утверждает, что тропический цветок на самом деле является оберегом для незамужних девушек, помогает им поддерживать красоту и привлекательность, продлевает молодость и приносит удачу в любви. Какое из этих мнений правдиво – проверить вряд ли возможно.

Влияние на здоровье

А вот кому орхидея действительно может навредить, так это людям, имеющим аллергию на пыльцу. Во время цветения она выделяет ее в воздух. Поэтому чувствительный хозяин может страдать от насморка и слезоточивости, головной боли, сонливости, кашля и других симптомов. Именно из-за этого орхидеи не рекомендуют ставить в спальне. Вы можете не знать о своей реакции на пыльцу цветка и однажды, когда она зацветет, пережить очень неприятную ночь. А то и не одну. Возможно именно поэтому она снискала не слишком хорошую славу у суеверных людей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о символизме цвета – какую орхидею лучше дарить, чтобы осуществить желание человека.

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