Какую орхидею лучше дарить: цвет имеет особое значение

Цветок в горшке – непростой подарок. Если человек не умеет и не любит ухаживать за растениями, он может его даже огорчить. Но поклонникам садоводства на подоконнике такой презент к празднику доставит массу удовольствия. Особенно, если речь идет о красивых цветущих видах, в частности орхидеях. Но здесь возникает вопрос, какую орхидею дарить? Что означает цвет орхидей и какое пожелание может нести такой подарок?

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Флористический блог Welke's предлагает выбирать из распространенных видов орхидей, ухаживать за которыми проще. Это может быть фаленопсис, дендробиум и цимбидиум. Цветки этих орхидей бывают красного, розового, белого, синего, зеленого, фиолетового, оранжевого и желтого цвета. Вот что они означают на языке цветов.

Синий

Синие орхидеи лучше дарить тем, кого вы считаете уникальным и особенным для себя человеком. Такой цветок будет символизировать естественную красоту, которую можно найти в человеке – как внешнее, так и внутреннее. Кроме красоты и уникальности, синяя орхидея еще и символ духовности.

Красный

Красные орхидеи репрезентуют решительность, мужество, настойчивость, желание, страсть и любовь. Так что такие цветы подойдут на подарок тем, кого вы горячо любите. Или тем, чей сильный характер хотите подчеркнуть.

Розовый

Этот цвет символизирует нежность и утонченность, а также чувство счастья и плодородие. Такие цветы хорошо дарить в честь выдающихся семейных событий, таких как женитьба или рождение ребенка. Ими хорошо украшать детские комнаты. Также розовые орхидеи – отличная идея для подарка молодым женщинам, они будут символизировать их юность и красоту.

Белый

Белый цвет – чистоты и невинности, смирения, красоты и элегантности. Это хороший подарок невесте на свадьбу. Также такие цветы хорошо дарить людям, которых вы искренне почитаете, например старшим родственникам.

Фиолетовый

Такие орхидеи были наиболее популярны в Викторианскую эпоху, когда сам цветок ассоциировался с богатством, могуществом и королевской властью. Все эти смыслы перешли именно на фиолетовые орхидеи. Дарите их тем, кем вы восхищаетесь и кого глубоко уважаете, людям, которые имеют для вас несомненный авторитет и оказывают значительное влияние.

Желтый

Солнечный цвет ассоциируется с оптимизмом и счастьем, символизирует радость, дружбу и надежду на успех. Так что желтую орхидею можно подарить хорошему другу. В частности, отправить тому, кто находится вдали от вас. Также такие цветы являются пожеланием хорошего настроения и вдохновения и подойдут творческим личностям.

Оранжевый

Успех, эмоции, творческое начало, энтузиазм, смелость и гордость – вот смыслы, которые связывают с оранжевыми орхидеями. Такой цветок станет хорошим подарком по случаю завершения какого-нибудь большого дела в жизни человека. От ремонта квартиры до основания собственного бизнеса или продвижения по службе.

Зеленый

Цвет, который ассоциируется с буйством природы, станет хорошим пожеланием удачи, долголетия, здоровья, а еще денег. Зеленые орхидеи принято дарить тому, кому вы желаете успеха. В частности, в карьере. Именно поэтому они являются столь удачным решением для оформления офиса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как с помощью лимона можно вернуть к жизни даже запущенную орхидею.

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