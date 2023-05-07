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Не делайте так! Пять ошибок в макияже после 30 лет, которые очень старят. Фото

Марина Погорилко
Lady
3 минуты
300
Не делайте так! Пять ошибок в макияже после 30 лет, которые очень старят. Фото

Макияж в большинстве случаев способен творить чудеса, однако многие девушки допускают ошибки, которые визуально добавляют с десяток лет. Речь идет о промахах с тенями, помадой, румянами, оформлением бровей и "недомакияже".

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Таких погрешностей следует избегать особенно девушкам в возрасте 30+, чтобы случайно не прибавить себе лишних лет. Что следует учесть в мейкапе, чтобы выглядеть сияюще и неповторимо, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ошибка 1. Страх румян

Очень часто женщины, особенно за 30, стараются избегать румян в страхе переборщить. Однако, как считают эксперты, не так страшны румяна, как их отсутствие. Яркие щеки могут придать девушке более здоровый, свежий и юный вид, чем это есть на самом деле.

Частая ошибка – оттенок. Слишком легкий, полупрозрачный цвет так же мало напоминает здоровый румянец, как и краска странно-коричневого оттенка. Чтобы определить, какой именно вам нужен – посмотритесь в зеркало после активной прогулки. Оттенок, который нужен вы увидите на щеках. Скорее всего, он будет красноватый, но бояться этого не стоит.

Не делайте так! Пять ошибок в макияже после 30 лет, которые очень старят. Фото

Ошибка 2. Матовые тени

Именно тени без блеска часто предпочитают взрослые женщины. Однако морщины не спрячут никакие тени, а матовые лишь дадут эффект "сухой пустыни", что точно не выглядит молодо, свежо и вдохновляюще.

В омолаживающем макияже стоит обратить внимание на сатиновые тени, текстуру которых можно описать как шелк, в ней есть небольшое мерцание. Это позволяет создать легкий отблеск на веке, визуально усилить влажность глаз.

Не делайте так! Пять ошибок в макияже после 30 лет, которые очень старят. Фото

Ошибка 3. Ошибки с бровями

Часто женщины или недоделывают или перебарщивают с бровями. При этом в их "жизнь" нужно вмешиваться минимально, всегда делая легкую коррекцию и дорисовку. Помадка для бровей сегодня уходит в прошлое. Лучше сделать оформление у бровиста и укладывать их гелем для бровей, хотя бы прозрачным.

Не делайте так! Пять ошибок в макияже после 30 лет, которые очень старят. Фото

Ошибка 4. Губы не прокрашены

Очень частая ошибка у девушек, которые боятся сделать себе "пельмени", недорисовывание контура губ. Эксперты советуют при нанесении цвета, особенно яркого, полностью игнорировать свой пигмент и "рисовать" новые губы по настоящему контуру. Тогда все будет отлично.

Не делайте так! Пять ошибок в макияже после 30 лет, которые очень старят. Фото

Ошибка 5. Неполный макияж

Очень часто девушки подкрашивают лишь отдельные части лица, не сделав при этом ничего хорошего. Например, подводят глаза и красят тушью ресницы, но оставляют синяки под глазами, брови, цвет лица, губы... Чаще всего эта ошибка встречается у женщин старшего возраста и в обыденной жизни. 

Однако порядок в нанесении макияжа очень важен. Сначала нужно убрать недостатки (в основном это коррекция цвета лица, консилер), затем нанести румяна, а потом, например, аккуратно причесать брови.

Не делайте так! Пять ошибок в макияже после 30 лет, которые очень старят. Фото

Напомним: ранее OBOZREVATEL рассказал, с какими цветами теней нужно раз и навсегда распрощаться после 30-ти. Иначе, используя неправильные оттенки, дамы рискуют подчеркнуть морщины и другие неровности кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL: 

– новый тренд Diamond Crumbles, что буквально означает "рассыпанный бриллиант", покорил женщин и мужчин во всем мире. Стальной блеск на веках стал насколько популярен, что его повторил даже певец Джаред Лето;

– если использовать слишком темную помаду, нанести тональный крем на неподготовленную кожу и сделать толстые стрелки можно прибавить себе несколько лет. Чтобы грамотно освежить внешний вид, нужно соблюдать определенные правила.

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