Не делайте так! Пять ошибок в макияже после 30 лет, которые очень старят. Фото

Макияж в большинстве случаев способен творить чудеса, однако многие девушки допускают ошибки, которые визуально добавляют с десяток лет. Речь идет о промахах с тенями, помадой, румянами, оформлением бровей и "недомакияже".

Видео дня

Таких погрешностей следует избегать особенно девушкам в возрасте 30+, чтобы случайно не прибавить себе лишних лет. Что следует учесть в мейкапе, чтобы выглядеть сияюще и неповторимо, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ошибка 1. Страх румян

Очень часто женщины, особенно за 30, стараются избегать румян в страхе переборщить. Однако, как считают эксперты, не так страшны румяна, как их отсутствие. Яркие щеки могут придать девушке более здоровый, свежий и юный вид, чем это есть на самом деле.

Частая ошибка – оттенок. Слишком легкий, полупрозрачный цвет так же мало напоминает здоровый румянец, как и краска странно-коричневого оттенка. Чтобы определить, какой именно вам нужен – посмотритесь в зеркало после активной прогулки. Оттенок, который нужен вы увидите на щеках. Скорее всего, он будет красноватый, но бояться этого не стоит.

Ошибка 2. Матовые тени

Именно тени без блеска часто предпочитают взрослые женщины. Однако морщины не спрячут никакие тени, а матовые лишь дадут эффект "сухой пустыни", что точно не выглядит молодо, свежо и вдохновляюще.

В омолаживающем макияже стоит обратить внимание на сатиновые тени, текстуру которых можно описать как шелк, в ней есть небольшое мерцание. Это позволяет создать легкий отблеск на веке, визуально усилить влажность глаз.

Ошибка 3. Ошибки с бровями

Часто женщины или недоделывают или перебарщивают с бровями. При этом в их "жизнь" нужно вмешиваться минимально, всегда делая легкую коррекцию и дорисовку. Помадка для бровей сегодня уходит в прошлое. Лучше сделать оформление у бровиста и укладывать их гелем для бровей, хотя бы прозрачным.

Ошибка 4. Губы не прокрашены

Очень частая ошибка у девушек, которые боятся сделать себе "пельмени", недорисовывание контура губ. Эксперты советуют при нанесении цвета, особенно яркого, полностью игнорировать свой пигмент и "рисовать" новые губы по настоящему контуру. Тогда все будет отлично.

Ошибка 5. Неполный макияж

Очень часто девушки подкрашивают лишь отдельные части лица, не сделав при этом ничего хорошего. Например, подводят глаза и красят тушью ресницы, но оставляют синяки под глазами, брови, цвет лица, губы... Чаще всего эта ошибка встречается у женщин старшего возраста и в обыденной жизни.

Однако порядок в нанесении макияжа очень важен. Сначала нужно убрать недостатки (в основном это коррекция цвета лица, консилер), затем нанести румяна, а потом, например, аккуратно причесать брови.

Напомним: ранее OBOZREVATEL рассказал, с какими цветами теней нужно раз и навсегда распрощаться после 30-ти. Иначе, используя неправильные оттенки, дамы рискуют подчеркнуть морщины и другие неровности кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– новый тренд Diamond Crumbles, что буквально означает "рассыпанный бриллиант", покорил женщин и мужчин во всем мире. Стальной блеск на веках стал насколько популярен, что его повторил даже певец Джаред Лето;

– если использовать слишком темную помаду, нанести тональный крем на неподготовленную кожу и сделать толстые стрелки можно прибавить себе несколько лет. Чтобы грамотно освежить внешний вид, нужно соблюдать определенные правила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!