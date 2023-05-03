Не допускайте ошибок! Пять оттенков теней, о которых нужно забыть после 30 лет. Фото

Правильный макияж глаз способен на настоящие чудеса: он поможет сделать взгляд выразительнее, визуально скрыть недостатки, подчеркнуть красоту, добавить объема и даже исправить форму при необходимости. Для дам после 30-ти это еще и возможность спрятать морщинки и другие неровности кожи. Однако, если использовать неправильные оттенки теней, появляется риск получить совершенно противоположный эффект.

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Тусклость взгляда, акцент на мешки под глазами, добавление пары-тройки лишних лет – это далеко не весь список "побочных эффектов" от использования неправильных оттенков теней. С какими именно цветами нужно раз и навсегда распрощаться после 30-ти? Расскажем в материале OBOZREVATEL.

Серый

Со всей палитрой серого, увы, придется попрощаться. Этот оттенок подчеркивает темные круги под глазами, делает мелкие сосуды более заметными, а общий образ более усталым.

Коричневый

На самом деле, мы не будем сильно критиковать коричневый. Это базовый цвет, который имеет множество выигрышных оттенков. Проблема лишь в том, как его правильно подать. Многие красавицы наносят эти тени таким образом, что взгляд получается усталым и несколько болезненным. Чтобы этого не произошло, наносите более светлые оттенки коричневого на нижнее веко, а темные тушуйте вдоль линии роста ресниц.

Перламутр

Такие тени давно теснятся в списке антитрендов, однако неактуальность – далеко не единственный их минус. Дело в том, что перламутровые текстуры выделяют даже самые мелкие и, казалось, незаметные морщинки. Их точно не стоит использовать в повседневном макияже, но ради определенного вечернего события, где нужно сиять как можно ярче, можно сделать исключение. Однако в таком случае лучше обратиться к профессиональному визажисту, который компенсирует коварность перламутровых теней качественно нанесенным тоном.

Темные матовые

Матовая текстура делает взгляд тусклым и мрачным. Дамы старше 30-ти с такими тенями на глазах гарантировано накидывают себе сверху нежелательные 10 лет.

Сильно яркие оттенки

Безусловно, порой хочется добавить в свой образ ярких красок. Особенно сейчас, весной и летом, когда вокруг такое изобилие цветов. Однако использовать радужную палетку в возрастном макияже – не лучшая идея. Синий, зеленый, оранжевый, фуксия – подобные оттенки только подчеркнут недостатки внешности, акцентировав внимание на морщинах и возрастных изменениях кожи. Исключением опять-таки может стать профессиональный мейкап от визажиста, который сможет нанести яркие тени так, чтобы не испортить ваш внешний вид. А вот самостоятельно с яркими цветами лучше не экспериментировать. Помимо того, что будете выглядеть старше, рискуете показаться неуместно инфантильной.

Раньше OBOZREVATEL писал, как подобрать идеальный оттенок помады. Есть 5 факторов, на которые необходимо ориентироваться.

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