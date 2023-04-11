Превратит в роковую красотку! ''Серебряный'' макияж с wow-эффектом стал главным трендом весны-2023. Фото

Акцент в образе можно сделать не только на яркой одежде или причудливых аксессуарах, но даже благодаря макияжу. Новый тренд Diamond Crumbles, что буквально означает "рассыпанный бриллиант", покорил женщин и мужчин во всем мире.

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Стальной блеск на веках стал насколько популярен, что его повторил даже певец Джаред Лето. Редакторы издания Amica рассказали о тенденции более подробно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы повторить на своем лице Diamond Crumbles, нужно приобрести жидкие тени серебряного оттенка. Металлический отблеск подчеркнет глаза и сделает яркий акцент.

Следует отметить, что серебряные тени наиболее удачно будут выглядеть на красавицах с холодным подтоном кожи. Пепельный блонд, холодный русый и черный цвета также красиво подчеркнут блеск, а вот желтые и рыжие оттенки будут выглядеть некстати.

Для трендового макияжа понадобится только праймер для век (база) и ультрапигментированные жидкие тени, которые при засыхании напоминают фольгу. Блестящий финиш не останется без внимания окружающих.

После того, как на веки уже нанесен праймер, тени нужно быстро нанести на то место, которое вы выбрали заранее. Это может быть только центр глаза, а можно зарисовать все веко и оттянуть продукт до бровей. Всё зависит от смелости и желаемого результата.

Сверху тени можно закрепить блестками или гелевой подводкой. Вирусный тренд на себе уже опробовали звездные красотки.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие яркие тени в 2023 году стали антитрендом. От них лучше отказаться.

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