''Нет'' темным помадам и румянам на щеках: 5 лайфхаков, которые помогут выглядеть моложе

Самый простой способ "сбросить" несколько лет – макияж. Хотя и здесь можно переусердствовать. Например, если использовать слишком темную помаду, нанести тональный крем на неподготовленную кожу и сделать толстые стрелки. Больше об этих ошибках читайте здесь.

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Чтобы грамотно освежить внешний вид, нужно соблюдать определенные правила. О них рассказываем в материале OBOZREVATEL.

1. Не забывайте использовать базу

Если нанести тональный крем на неподготовленную кожу – морщины станут заметнее, а декоративная косметика подчеркнет сухие участки кожи. Чтобы избежать этого – воспользуйтесь сияющей базой под макияж с легкой текстурой. Она не только скроет признаки старения, но и значительно облегчит нанесение тонального крема.

2. Выбирайте тональные кремы только в теплых оттенках

Почему нужно отказаться от холодных оттенков? Они придают коже усталый вид и подчеркивают возраст. В то время как с теплыми – лицо становится ухоженным и свежим. Средство следует наносить тонким слоем с помощью влажной кисти для макияжа.

3. Наносите румяна на верхнюю часть скул

Не используйте румяна на яблочках щек – это делает лицо более объемным. Если же сменить технику, растушевать средство на верхней части скул, вы получите лифтинг-эффект. Выбирайте коралловые и абрикосовые оттенки.

4. Используйте светлую помаду с глянцевой текстурой

Увлажните губы бальзамом. Далее нанесите на них помаду с кремовой или глянцевой текстурой и розовым подтоном (нежно-розовую или бледно-коралловую). Советуем отказаться от матовых текстур и ярких цветов. Они только прибавляют возраст.

5. Не забывайте про тушь для ресниц

Накрашенные ресницы помогут замаскировать нависшие веки. Наносите тушь в один слой, а для усиления эффекта используйте керлер (щипцы для завивки ресниц) и тени нюдовых оттенков.

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