Мир накроют природные бедствия и борьба за власть: прогноз на март от мастера фэн-шуй

Согласно фэн-шуй прогнозу, период до 4 апреля пройдет под покровительством металлического кролика. А это обещает различные стихийные бедствия и политические встряски.

Мир будет шокирован в связи с разнообразными природными бедствиями, а в политике – проблемами борьбы за власть. Появятся трудности с проведением реформ, любые попытки новаторства пройдут фазу ошибок и препятствий. Об этом на своей странице в Facebook написала мастер фэн-шуй Виктория Хилинич.

"Украина. Наказание, которое готовилось для устранения топ-чиновников, вступает в фазу очевидных действий, но от этого не происходит облегчения, хотя, демонстрируется разворот в сторону наведения порядка во власти", – подчеркнула она.

В то же время для простых людей март даст возможность постепенного прогресса и мирного неспешного ведения бизнеса. С 5 по 4 апреля – не лучший период для начинаний, связанных с выходом на рынок нового товара, началом оформления официальных документов и свадеб. Возможны задержки передачи информации. В то же время – это хороший период для учебных мероприятий.

Что касается коронавируса, то согласно прозу Хилинич, мутировавшая версия больше вредит нервной системе и сосудам, возможны эмоциональные перепады.

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