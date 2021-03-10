Четыре знака зодиака, для которых март станет мегаактивным

Март – месяц любви и настроения, он пройдет под влиянием Венеры. Поэтому в течение него будет много творчества, романтики и искусства. Это лучший период для ухода за собой и свиданий. Близнецы, Стрельцы, Девы и Рыбы станут мегаактивными и подвижными.

Первая половина марта будет очень кармической. На то есть две причины: влияние прошлого затмения и завершение годового цикла. Но уже с 16 марта большинство из нас станут гораздо рассеяннее и забывчивее. Об этом предупредила на своей странице в Instagram астролог Наталья Анисимова.

"Сравню первую половину марта с весной, когда начинает таять снег. Вместо белого покрывала мы видим все, что под ним пряталось", – отметила астролог.

Поэтому до 20 марта нужно понять, что проявилось в жизни и провести своеобразную внутреннюю уборку.

"Есть мнение, что это место в году – помойка от всех сфер жизни. Если не работать с тем, что проявилось, это переходит в бессознательное. В свою очередь уплотняются кармические задачи. Далее мы передаем это по поколению. Заодно мы превращаемся в жертв обстоятельств. Нас всегда будет догонять, что мы должны изменить", – подчеркнула Анисимова.

20 марта будет сакральный день и праздник всех астрологов – весеннее равноденствие. Он же – астрологический новый год.

26 марта – "новая" Венера, которая поможет включить важные перемены.

В марте Марс будет идти по знаку Близнецы, поэтому в течение месяца будет активное общение, которое обернется массой новых знакомств.

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