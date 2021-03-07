Четыре знака, которым не повезет с 8 марта

Неделя с понедельника, 8 марта, может быть не слишком удачной для нескольких знаков зодиака. В частности, Раки будут чувствовать спад активности, а Стрельцов могут ждать неприятности с финансами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, кому еще не повезет до 14 марта.

Рак

Будет переживать определенный спад активности. То ли звезды так сошлись, то ли действительно нужно сбавить обороты, чтобы сохранить силы. И вообще, лучше больше времени проводить дома, и осторожность не помешает, в том числе стоит позаботиться об имуществе и деньгах.

Дева

Конкурсы и соревнования могут закончиться не очень удачно, так как большая вероятность проиграть и сойти с дистанции, чем одержать победу. Но это верный знак о том, что нужно прилагать больше усилий и больше практиковаться, чтобы побеждать конкурентов.

Стрелец

На первый взгляд, неделя обещает быть успешной в плане заработков, но когда дойдет дело до расчетов, то щедрые обещания могут так и не превратиться в звонкую монету. И придется чуть ли не заставлять работодателя или клиента выполнять условия договора.

Рыбы

Первая половина недели вроде бы вполне благоприятная для работы и для жизни. Но вторая половина может быть достаточно непредсказуемой и кардинально противоположной – разрушаются договоренности, все падает из рук и остается ощущение напрасно прожитых дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.

В марте, как рассказала таролог, Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.