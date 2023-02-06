Лучший способ удалить накипь из чайника: будет тратить меньше электроэнергии

Мы часто относимся к накипи в чайнике как к неприятности, избежать которой невозможно, а значит, и особо переживать по этому поводу не стоит. Между тем, известковый налет в приборе способен увеличить ваши счета за электроэнергию. Он препятствует теплообмену внутри чайника и на нагрев воды уходит больше времени и энергии. Так только 3 мм накипи увеличивают энергопотребление на 25%. К тому же накипь способна отслаиваться и оказываться в ваших напитках. Поэтому эксперты советуют иметь на вооружении эффективный способ, как отчистить чайник от накипи.

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Как пишет издание Express, эксперты по бытовым приборам советуют использовать средство, которое есть практически на каждой кухне. Речь идет о пищевых кислотах, таких как белый уксус или лимонный сок либо лимонная кислота.

Чайник необходимо наполнить до того уровня, где в нем известковый налет смесью воды и уксуса в пропорции 1:1. Как вариант – водой с соком одного лимона или с одним пакетиком лимонной кислоты. Далее средство нужно оставить действовать на час, после чего вскипятить очищающую смесь. Уксус или лимонную кислоту достаточно нагреть до кипения один раз, для лимонного сока может потребоваться 2-3 кипячения.

После этого дайте чайнику остыть и тщательно промойте его несколько раз. Можно аккуратно потереть стенки и дно жесткой стороной губки, чтобы снять не растворившиеся остатки, которые стали значительно более мягкими и податливыми.

Если вы хотите избежать появления накипи в будущем, используйте для кипячения только фильтрованную воду. Это может быть фильтр-кувшин или стационарный фильтр или же приобретенная отдельно предварительно отфильтрованная вода. Стационарный фильтр, смягчающий водопроводную воду, при этом защитит также и стиральную и посудомоечную машины. Но обойдется он, конечно, ощутимо дороже.

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