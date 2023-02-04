Как отмыть пятна на дверце духовки: станет чистой мгновенно

Слабым местом любой кухни, даже самой дорогой, всегда является дверца духовки. Ведь на ней легко налипает пригорелый жир и другие загрязнения, что способно испортить вид даже помещения с дизайнерским ремонтом и мебелью. При этом бытует мнение, что привести в порядок эту часть интерьера очень сложно. На самом деле существует довольно простой лайфхак, как отмыть дверцу духовки до блеска.

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Как пишет издание Express, легко и быстро со стеклом духовки справится обычная таблетка для посудомоечной машины. Прежде всего, она не оставит царапин, как проволочная мочалка, и при этом растворит и смоет все загрязнения.

Для того чтобы почистить дверцу, возьмите именно твердую таблетку, а не капсулу. Далее ее нужно смочить горячей водой и начать протирать загрязненную поверхность круговыми движениями. Таблетка начнет растворяться и действовать на жир и пригоревшие пятна и при этом за счет своей жесткости эффективно оттирать их. По мере стирания размоченного слоя таблетку нужно снова погружать в воду. Все что останется после такой чистки, тщательно промыть стекло водой и натереть его сухой тряпкой из микрофибры для блеска.

При этом не обязательно выбирать дорогостоящее чистящее средство. С дверцей духовки справятся и дешевые таблетки. Ими также можно эффективно очистить стенки, дно, решетки и противень внутри прибора.

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