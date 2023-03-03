Как вернуть красивый вид деревянному полу: от царапин не останется и следа

Как ни береги покрытие пола, рано или поздно на нем все равно появятся царапины. И тогда в этих микроуглублениях начнет собираться грязь, что со временем сделает повреждения более заметными. Особенно это касается деревянных покрытий. Но устранить этот недостаток не так и сложно. Важно лишь знать несколько лайфхаков, как восстановить деревянный пол самостоятельно.

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Издание Sante Plus дает на этот счет несколько советов. Для быстрой домашней реставрации вам понадобится только один продукт, который есть на каждой кухне – подсолнечное масло.

Как использовать масло для восстановления пола

Пропылесосьте и вымойте пол, чтобы на нем не оставалось частиц грязи. Нанесите несколько капель масла на хлопчатобумажную ткань и начните втирать его в поверхность круговыми движениями. Царапины начнут исчезать буквально на глазах. Если у вас темный паркет, к маслу можно добавить несколько капель красного винного уксуса.

Этот же способ можно использовать для царапин на деревянной мебели. Но на этом лайфхаки не заканчиваются, ведь существует еще много типов напольных покрытий.

Как восстановить полы из винила или ПВХ

Эти синтетические материалы несмотря на свою большую стойкость, тоже могут получать царапины. Уменьшить их можно с помощью воскового полироля для мебели.

Подготовьте поверхность, очистив ее, а затем аккуратно отполируйте место, которое будете обрабатывать, сухой губкой или микрофиброй. Далее с помощью той же микрофибры или бумажного полотенца нанесите немного восковой пасты и вотрите ее круговыми движениями. Затем аккуратно снимите остатки восковой пасты и отполируйте обработанное место до блеска.

Этот способ устранит незначительные повреждения. К сожалению, глубокие царапины на виниле или ПВХ нуждаются в профессиональной реставрации.

Жидкость для полировки полов

Придать полу блеск и несколько убавить царапины можно с помощью специальной жидкости для уборки. Для ее изготовления понадобятся:

5 л теплой воды;

30 мл эфирного масла чайного дерева;

100 мл яблочного уксуса.

Пропылесосьте и помойте пол, а затем обработайте его этой жидкостью с помощью обычной швабры. Дайте поверхности время просохнуть и любуйтесь блеском, как в первый день.

Как еще можно почистить пол

Все эти варианты подходят для ухода за паркетом, отреставрированным с помощью растительного масла. Они помогут бережно сражаться с пятнами.

Жирные пятна хорошо убирают уксус. Добавьте немного дистиллированного уксуса в воду для мытья и протрите загрязненные места. Но не переусердствуйте с концентрацией – уксус может разрушать защитное покрытие пола.

Также для мытья паркетных полов можно использовать мягкое хозяйственное мыло. Небольшое количество растворите в воде для мытья. Но этот рецепт не подходит для лакированных полов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о способе быстро очистить пол от мелкой грязи без пылесоса.

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