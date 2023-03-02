Как сделать, чтобы букет цветов стоял дольше: гениальные трюки

Весна – время цветов, поэтому прямо сейчас вам может захотеться в доме нежных тюльпанов, ароматных гиацинтов или роскошных роз. К тому же, впереди 8 марта – день, когда принято дарить женщинам цветы. Поэтому вопрос, как сделать, чтобы букет простоял как можно дольше, в эти дни будет очень актуален.

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OBOZREVATEL собрал основные советы по уходу за срезанными цветами. Как продлить их жизнь с помощью домашних средств и небольших уловок?

Как обработать свежий букет

Как только вы принесете цветы домой, проделайте с ними несколько нехитрых манипуляций. В первую очередь срежьте концы стеблей. При транспортировке они подсыхают и теряют способность пропускать воду. Поэтому чтобы цветы простояли дольше, сделайте им свежий срез. При этом обрезку нужно производить под углом 45 градусов. Так контакт стеблей с дном вазы будет минимальным, что замедлит процесс их загнивания.

Как ухаживать за букетом в вазе

Чтобы избежать чрезмерного размножения бактерий и грибков, ускоряющих увядание, в вазе, воду в ней следует менять ежедневно. При этом саму вазу также необходимо промывать свежей водой.

Никогда не ставьте цветы в холодную или теплую воду. Она должна быть комнатной температуры. Хороший выбор – охлажденная кипяченая вода.

И не забудьте срезать все листья, которые окажутся ниже уровня воды. Они вскоре начнут загнивать и портить воду. Кроме того, через листья происходит процесс транспирации – испарения воды, которую впитало растение. Таким образом, удаление листьев сохранит больше влаги в цветках.

Куда поставить вазу с букетом

Избегайте размещения букета рядом с источниками тепла, это ускорит высыхание цветов. Также губительными для них станут прямые солнечные лучи. Идеальным выбором станет затененное прохладное место.

Домашние средства для продления жизни букета

Некоторые цветочные магазины могут предложить готовые смеси, которые можно добавлять в воду для букета. Но это не слишком экономный выбор, особенно если вы ежедневно меняете эту воду. Один из эффективных лайфхаков – это после того, как вы подрежете стебель, вставить в него спичку головкой вверх. Разжигающее спичку вещество также убережет цветок от развития вредных бактерий и грибков.

Также можно смешать по чайной ложке сахара и яблочного уксуса и добавить эту смесь в воду. Сахар станет питанием для цветов, а уксус подкислит воду, что хорошо для сохранения красоты растений. Впрочем, такую смесь точно нужно будет менять каждый день, ведь сахарный раствор одновременно является хорошей средой для размножения микроорганизмов.

Таблетка шипучего аспирина – тоже хороший выбор, чтобы продлить жизнь букету. Она так же подкислит воду и ограничит размножение в ней микробов. Для обеззараживания воды можно добавить в нее 1-2 капли отбеливателя. Но не больше.

И, наконец, бросьте на дно вазы медную монету. Она будет препятствовать развитию плесени и бактерий. Но ее нужно будет мыть с каждой сменой воды.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие живые растения в горшках заменят вам букеты, ведь они цветут долго и ярко.

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