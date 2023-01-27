Какие цветы цветут весь год: 10 вариантов для создания уюта дома

Зеленые комнатные растения сами по себе – прекрасное украшение интерьера и радость для глаза, но особое удовольствие доставляют виды, которые могут также цвести. Да, уход за ними требует немного большего внимания, но цветы разных оттенков, форм и размеров стоят своих усилий. Они не увянут через несколько дней, как срезанный букет. К тому же, существуют комнатные растения, которые цветут весь год и будут создавать уют и сказочную атмосферу в вашем доме независимо от сезона.

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OBOZREVATEL рассказывает о таких растениях. И о некоторых особенностях ухода за ними.

Сенполия

Узамбарские фиалки знамениты невероятной вариативностью цветов. К тому же они не нуждаются в сложных условиях содержания и причудливом уходе. Достаточно не держать их на открытом солнце и осторожно подливать через поддон, чтобы не допустить загнивания листьев, и эта мини-клумба будет время от времени украшать ваш дом.

Антуриум

Растение с декоративными темно-зелеными листьями имеет длиннющий сезон цветения – примерно с февраля до ноября, во время которого периодически снова и снова выпускает необычные цветы в виде невзрачного соцветия, украшенного большим яркоим "лепестком" у основания. Антуриуму требуется много рассеянного света и высокая влажность воздуха.

Абутилон

За характерную форму листьев это растение еще называют комнатным кленом. Однако абутилон является родственником мальвы и при хорошем уходе цветет почти весь год. Для этого ему нужен теплый воздух (приблизительно 25 градусов) без сквозняков и высокая влажность, к освещению он менее чувствителен и может выдерживать несколько часов в день прямого солнца. Абутилон обладает свойством сильно разрастаться, поэтому требует регулярной обрезки.

Молочай Миля

Колючий полусуккулент с Мадагаскара не потребует от вас частого полива и будет рад оказаться под прямым солнечным светом. Чем больше палящего солнца будет видеть растение, тем длиннее и обильнее будет цвести. Окрас цветов может быть разный – красный, белый, желтый. Но в конце каждого сезона вазон нужно подрезать, чтобы он немного отдохнул и набрался сил для нового цветения.

Нематантус

За специфическую форму и цвет цветов растение еще называют "золотой рыбкой". Впрочем, много воды она не требует – один пропущенный полив этот кустик даже не заметит. А вот чего ему нужно действительно много, так это света. Поставьте около нематантуса фитолампу, и он будет буять даже в декабре-январе. Нюанс состоит в том, что к цветению пригодны только молодые побеги растения, поэтому его придется регулярно омолаживать обрезкой.

Иксора

В полностью расцветшем виде растение чем-то напоминает миниатюрную гортензию – тоже цветет обильными соцветиями, а некоторые виды имеют лепестки схожей формы. Но эта красавица очень капризна и подойдет только опытным и терпеливым цветоводам. Света и воды ей нужно много, а температура и влажность воздуха должны быть только комфортными для нее, иначе иксора начнет сбрасывать, как не бутоны, так листья. И попереставлять вазон в поиске идеального места сильно не получится – этого она тоже не любит.

Бромелии

А это красивые родственницы вкусного ананаса. Фактически это трава, которая долго растет (3-4 года), а затем долго-долго цветет – по несколько месяцев, некоторым удается удержать цветение даже более года. Сами цветы у нее невзрачные, а вот прицветные листочки просто невероятны – разных форм и цветов и очень-очень яркие. От сезона цветение бромелии не зависит. Растение любит частые проветривания (но не сквозняки), умеренный свет и умеренный полив.

Каланхоэ

Хитрость заставить каланхоэ цвести состоит в том, что примерно в течение шести недель в год оно должно находиться в полной темноте по 12 часов в сутки. Хорошо "отоспавшись", растение начинает цвести некрупными, но яркими и довольно обильными цветами. Света ему для этого понадобится немало, но рассеянного – прямое солнце может нанести значительный вред и даже прервать процесс цветения. А полив можно разок-другой пропустить. В обильном поливе каланхоэ не нуждается.

Калатея шафранная

Обычно калатеи выращивают ради декоративных листьев, но шафранная калатея вдобавок еще и очень красиво цветет. За яркие оранжевые цветы необычной формы ее называют вечным огнем. Летом это "пламя" разгорается интенсивнее, а зимой калате потребуется тщательный в уход в виде поддержания оптимальной температуры, высокой влажности и значительного количества рассеянного света. Тогда она продолжит цвести, хотя и менее обильно. Калатея шафранная очень капризна к условиям содержания.

Лантана комнатная

Растение семьи вербеновых само по себе выглядит довольно невзрачно и напоминает нечто среднее между крапивой и мятой. Но ее цветы меняют все. Разноцветные соцветия с нежным лимонно-мятным ароматом украсят любую комнату. Растению понадобится много рассеянного света, постоянное тепло и регулярная обрезка побегов, чтобы оно цвело долго и обильно. Если выдержать эти условия, оно порадует цветами даже зимой.

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