Как часто нужно менять постельное белье и почему его желательно гладить

Постельное белье – очаг микробов и аллергенов, поэтому стирать его нужно очень тщательно и правильно. В частности, эксперты рекомендуют не пользоваться сушильными салфетками, но гладить и вывешивать изделие на солнце.

В руководстве правильной чистки постели, опубликованном на Reviewed, говорится, что стирать белье необходимо не реже, чем раз в две недели. Во время сна на коже могут накапливаться мертвые клетки, пылевые клещи, кожный жир и бактерии, которые остаются на кровати.

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Приведенные рекомендации помогут постели стать пухлой, чистой и выглядеть привлекательно.

Перед стиркой необходимо изучить этикетку и адаптировать режим к конкретной ткани. Затем стоит предварительно обработать пятна.

В руководстве говорится, что использование интенсивного цикла с горячей водой отлично удаляет кожное сало. Важно не перезагружать стиральную машину. Белье должно перемещаться по барабану.

Также эксперты рекомендуют иногда вывешивать постель на открытом воздухе, чтобы ее высушивало солнце, и гладить простыни для окончательного удаления оставшихся микробов и пылевых клещей.

Как сообщал OBOZREVATEL, кровать не стоит застилать сразу после подъема. Лучше открыть окна и оставить ее на несколько часов расправленной.