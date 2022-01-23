Специалист по уборке объяснил, почему нельзя заправлять кровать каждый день

Все мы привыкли начинать свое утро с уборки кровати. Этому каждого учат еще с детства. Кажется, что незаправленная кровать придает ощущение беспорядка всей квартире. Однако, даже несмотря на то, что под таким заголовком книга известного бизнес-тренера стала бестселлером, эксперты и ученые утверждают противоположное и говорят, что идеальная кровать – это жилище клопов.

На странице Сleanhome_cleanmind в TikTok появилось видео разобранной постели, в котором говорилось, что кровать заправлять не стоит (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). При этом эксперт по уборке утверждает, что проветривание спального ложа в течение часа – эффективное решение для борьбы с пылевыми клещами.

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"Вы никогда не должны заправлять постель первым делом с утра", – написано на кадрах.

Эту идею поддержали подписчики. На удивление, оказалось, что многие не убирают кровать, а дают ей время "для отдыха".

"Пусть дышит, дышит", "Каждое утро я открываю все окна и закатываю одеяло до самого низа", "Я видел передачу о постельных клопах и чуть не заболел! Никогда больше не заправляю постель", "Моя кровать никогда не застилается, пока я не собираюсь ложиться спать…" – написали пользователи.

Между тем, отметим, что данная идея имеет научное подтверждение. Еще в 2005 году доктор Стивен Претлав из Школы архитектуры Кингстонского университета (Великобритания) входил в группу специалистов, которые советовали не заправлять кровать. Таким образом, по словам ученых, можно было избавиться от клещей домашней пыли. Именно эти насекомые вызывают астму и другие аллергические реакции.

Свои рекомендации исследователи аргументировали тем, что теплые и сухие условия, которые сохраняются в неубранной кровати, неблагоприятная среда для размножения и обитания клещей. Кстати, их в одной постели может быть и до 1,5 миллиона. Но даже несмотря на такое количество увидеть насекомых невооруженным глазом невозможно, так как по размеру они меньше миллиметра.

"Клещи домашней пыли питаются чешуйками кожи человека, поэтому им нравится делить наши кровати. Аллергены, которые они производят, легко вдыхаются во время сна и являются основной причиной таких заболеваний, как астма", – объяснил Претлав.

В рамках исследования ученые разработали компьютерную модель для отслеживания "кроватных" насекомых.

"Мы знаем, что клещи могут выжить только за счет всасывания воды из атмосферы с помощью небольших желез на внешней стороне тела. Что-то такое простое, как оставить постель незаправленной в течение дня, может удалить влагу с простыней и матраса, так что клещи обезвоживаются и в конечном итоге умирают", – заключил доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, преподаватель медицинской микробиологии Вестминстерского университета Манал Мохаммед заявила, что даже постиранное и чистое белье является оптимальной средой для обитания и размножения бактерий, грибков, вирусов и насекомых.