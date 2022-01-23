Специалист по уборке объяснил, почему нельзя заправлять кровать каждый день

Ульяна Виноградова
Lady
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Специалист по уборке объяснил, почему нельзя заправлять кровать каждый день

Все мы привыкли начинать свое утро с уборки кровати. Этому каждого учат еще с детства. Кажется, что незаправленная кровать придает ощущение беспорядка всей квартире. Однако, даже несмотря на то, что под таким заголовком книга известного бизнес-тренера стала бестселлером, эксперты и ученые утверждают противоположное и говорят, что идеальная кровать – это жилище клопов.

На странице Сleanhome_cleanmind в TikTok появилось видео разобранной постели, в котором говорилось, что кровать заправлять не стоит (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). При этом эксперт по уборке утверждает, что проветривание спального ложа в течение часа – эффективное решение для борьбы с пылевыми клещами.

Специлист по уборке советует не застилать кровать.
Видео дня

"Вы никогда не должны заправлять постель первым делом с утра", – написано на кадрах.

Эту идею поддержали подписчики. На удивление, оказалось, что многие не убирают кровать, а дают ей время "для отдыха".

Спальню нужно проветривать в течение часа.

"Пусть дышит, дышит", "Каждое утро я открываю все окна и закатываю одеяло до самого низа", "Я видел передачу о постельных клопах и чуть не заболел! Никогда больше не заправляю постель", "Моя кровать никогда не застилается, пока я не собираюсь ложиться спать…" – написали пользователи.

Подписчики страницы ранее уже слышали о таком методе избавления от клещей.
В комментариях люди поддержали такую идею.
Некоторые пользователи рассказали, что также не заправляют кровать.

Между тем, отметим, что данная идея имеет научное подтверждение. Еще в 2005 году доктор Стивен Претлав из Школы архитектуры Кингстонского университета (Великобритания) входил в группу специалистов, которые советовали не заправлять кровать. Таким образом, по словам ученых, можно было избавиться от клещей домашней пыли. Именно эти насекомые вызывают астму и другие аллергические реакции.

Свои рекомендации исследователи аргументировали тем, что теплые и сухие условия, которые сохраняются в неубранной кровати, неблагоприятная среда для размножения и обитания клещей. Кстати, их в одной постели может быть и до 1,5 миллиона. Но даже несмотря на такое количество увидеть насекомых невооруженным глазом невозможно, так как по размеру они меньше миллиметра.

Клещи не могут выжить в холодной расправленной постели.

"Клещи домашней пыли питаются чешуйками кожи человека, поэтому им нравится делить наши кровати. Аллергены, которые они производят, легко вдыхаются во время сна и являются основной причиной таких заболеваний, как астма", – объяснил Претлав.

В рамках исследования ученые разработали компьютерную модель для отслеживания "кроватных" насекомых.

"Мы знаем, что клещи могут выжить только за счет всасывания воды из атмосферы с помощью небольших желез на внешней стороне тела. Что-то такое простое, как оставить постель незаправленной в течение дня, может удалить влагу с простыней и матраса, так что клещи обезвоживаются и в конечном итоге умирают", – заключил доктор.

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Как сообщал OBOZREVATEL, преподаватель медицинской микробиологии Вестминстерского университета Манал Мохаммед заявила, что даже постиранное и чистое белье является оптимальной средой для обитания и размножения бактерий, грибков, вирусов и насекомых.

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