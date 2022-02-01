Как избавиться от конденсата и плесени в доме за три минуты. Лайфхак, который работает

Во многих домах часто появляется конденсат, который может образовать опасную для здоровья плесень. Пользователь Reddit утверждает, что избавиться от него можно путем создания сквозняка продолжительностью три минуты.

Daily Star пишет, что в большинстве случаев домовладельцы пытаются избавиться от конденсата, открывая окно, чтобы выпустить душный воздух из дома. Но часто это может привести к замораживанию холодных комнат. Поэтому, как утверждает автор сообщения, важно открывать сразу несколько окон хотя бы на несколько минут.

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"В Германии у нас есть техника под названием "Stosslüften". По сути, это означает, что вместо того, чтобы держать, может быть, одно окно открытым весь день (что является огромной тратой энергии), откройте несколько окон по всему дому на три минуты, создав сильный сквозняк, чтобы заменить большую часть теплого влажного воздуха внутри", – говорится в посте.

Пользователь утверждает, что особенность холодного воздуха заключается в том, что он может "удерживать" малое количество водяного пара.

"Если этот относительно сухой холодный воздух попадает в ваш дом, он нагревается. Будучи теплее, он внезапно способен поглощать часть дополнительной влажности внутри вашего дома", – утверждает он и рекомендует делать это несколько раз в день.

Между тем, издание пишет, что в NHS (Национальная служба здравоохранения Англии) проблемы с конденсатом объясняют результатом "избытка влаги", который могут вызвать протекающие трубы, поднимающаяся влажность с нижних этажей дома или невысохшая штукатурка на стенах.

Поэтому в службе советуют выяснить эти причины, чтобы их решить.

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