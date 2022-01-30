Как почистить стиральную машинку от грибка и плесени: пошаговый лайфхак

Стиральную машину необходимо регулярно чистить, ведь после стирки внутри накапливается осадок, который в сочетании с остатками моющих средств и минералов может привести к образованию плесени и неприятного запаха.

Как очистить стиралку без применения дорогостоящих химических средств, рассказало издание Treehugger. Следует отметить, что использование этого способа два-три раза в год – поможет избежать накопления внутри машины моющего средства. Однако если у вас жесткая вода, необходимо делать это каждые три месяца, иначе внутри будут накапливаться минералы.

Этот способ можно использовать как для стиральных машин с фронтальной, так и с вертикальной загрузкой с несколькими незначительными изменениями.

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1. Запустите уксус через стиральную машину

Прежде всего, необходимо выбрать наибольший размер загрузки и установить горячую температуру воды. В воду нужно добавить 4 стакана белого уксуса. Когда машина полностью заполнится и запустится процесс стирки, необходимо остановить стиралку. Уксус вместе с водой должны простоять примерно час – это поможет очистить стенки от накопившегося моющего средства.

2. Не забудьте очистить дозатор моющего средства и внешнюю часть машины.

Не стоит забывать о ящичке с дозатором стирального средства. Эту часть придется отчищать вручную с помощью зубной щетки. Также можно разбрызгать уксус на наружную часть машинки и протереть тряпкой, что поможет избавиться даже от старых пятен.

3. Перезапустите стиральную машину

После того, как уксус простоит час, перезапустите стиралку и пусть она отработает полный цикл. Когда вода стечет, можно переходить к использованию пищевой соды.

4. Запустите цикл с пищевой содой

После завершения первого цикла с уксусом, запустите второй цикл с пищевой содой и эфирными маслами. Лучше использовать масло орегано, чабреца, гвоздики, лаванды, шалфея и туи, которые обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Насыпьте в барабан машины один стакан пищевой соды и добавьте несколько капель эфирных масел. Необходимо снова включить стиральную машину, выбрав самый длинный и горячий цикл. На этот раз нужно дать машинке завершить цикл без остановки.

5. Высушите внутреннюю часть стиральной машины

Стиральной машине нужно время, чтобы высохнуть, поэтому не забудьте открыть крышку после ее слива. На самом деле, чтобы предотвратить накопление запахов, вы должны оставлять ее открытой, когда это возможно. Если вы не можете оставить стиралку открытой из соображений безопасности, опасаясь, что внутрь могут залезть дети или домашние животные, протрите внутреннюю часть машины досуха сухой тряпкой.

Конструкция стиральной машины с фронтальной загрузкой делает ее более сложной в очистке, однако это все равно нужно делать регулярно.

1. Сбрызните внутреннюю часть стиральной машины уксусом

Необходимо будет использовать распылитель и разбрызгивать на внутреннюю часть стиралки белый уксус. После этого нужно дать ему постоять.

2. Очистите резиновые прокладки

Уделите значительное внимание резиновым прокладкам, на них понадобится большее количество уксуса. К тому же необходимо взять старую тряпку и вытереть плесень, грибок и мыльный налет, которые могли образоваться.

После этого можно будет протереть внутреннюю часть бельевого барабана.

3. Выполните промывку с уксусом

Закройте дверцу стиральной машины и выберите самый длинный и горячий режим цикла. Налейте 2 стакана белого уксуса в дозатор моющего средства и дождитесь завершения загрузки.

4. Запустите еще один цикл с пищевой содой

Откройте дверцу стиралки и добавьте полстакана пищевой соды и несколько капель желаемого эфирного масла. Запустите машинку на тех же настройках. В то время, когда вы ждете, можно сбрызнуть наружную часть уксусом и протереть ее.

5. Убедитесь, что внутри сухо

Когда машинка закончит стирку, необходимо открыть дверцу и протереть внутри сухой тряпкой. По возможности дверцу необходимо оставлять открытой, чтобы стиралка быстрее просохла, а внутри не накапливался неприятный запах.

Сочетание уксуса, пищевой соды и эфирных масел – является очень простым, но действенным средством для очистки стиральной машинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, добавив во время стирки в барабан стиральной машины лимонную кислоту можно избавиться от неприятного запаха, грязи и остатков моющего средства, которые там накопились.