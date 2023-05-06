'Хромированные' ногти на пике моды весной 2023: лучшие идеи изысканного маникюра. Фото

В трендах маникюра на весну 2023 года преобладает минимализм и "чистота". Однако девушкам, которые хотят выглядеть ярко и эффектно, стоит попробовать "хромированные" ногти – маникюр с металлическим блеском.

Видео дня

Лучше всего они будут смотреться на длинной пластине, подпиленной в форме миндаля, хотя отлично подойдут также для обладательниц коротких или квадратных ногтей. OBOZREVATEL решил подобрать лучшие идеи для маникюра в стиле "хром" для красоток, которые хотят быть ослепительными этой весной (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Металлический блеск может быть во многих цветах. Ногти могут быть нежными и пастельными, например, в оттенках розового, голубого, светло-зеленого или лилового. Тогда вы с успехом сможете носить их как ежедневно, так и по особым случаям.

Но любители более выразительных цветов также могут сделать ставку на "хромированные" ногти. Такой маникюр можно выполнить в цвете фуксии, сливы, темно-синем или бутылочно-зеленом. В этом случае он будет идеальным для торжественных выходов в свет.

Еще одна вариация этого тренда – французский маникюр. В таком случае кончики будут окрашены и дополнительно покрыты металлическим блеском. Это отличный способ оригинального дизайна ногтей.

Чтобы добиться эффекта "хрома" на ногтях нужна только специальная пыльца, которая позволит получить желаемый эффект, или, возможно, лак, уже сам по себе металлический. Если используется порошок, то он втирается в ногтевую пластину после покрытия цветом. На следующем этапе нужно лишь, как обычно, покрыть топовым покрытием и закрепить.

Напомним: ранее наше издание показало маникюр, полюбившийся красавицам во всем мире – лаконичный "молочный". Его вариаций может быть много – от розовых оттенков до коричневого подтона. Все они смотрятся аккуратно и минималистично.

Такой маникюр стал популярным среди знаменитостей, за которыми, как это часто бывает, повторяют их фанаты, что и сделало дизайн трендовым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– широкую ногтевую пластину можно визуально исправить с помощью определенного дизайна. В частности, чтобы добиться такого эффекта, нужно отказаться от французского маникюра, ярких оттенков лака, крупных рисунков и страз, горизонтального градиента и омбре, матового топа;

– если у вас запланировано много разных мероприятий, отлично выглядеть в любом наряде поможет универсальный маникюр. Наше издание публиковало лучшие идеи, который подойдут как для свадьбы и дня рождения, так и для спортивных соревнований или собеседования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!