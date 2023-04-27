Универсальный маникюр на все случаи жизни: пять лучших идей, которые подойдут ко всем нарядам. Фото

У каждой девушки был случай, когда на носу мероприятие, но маникюр совсем не подходит для данного торжества. И ничего не остается, как записаться в салон, чтобы переделать покрытие. А как поступить, если свободного места у любимого мастера нет, а к другому не хочется идти? Тогда данная ситуация превращается в проблему. У нас есть решение. Если вы знаете, что следующий месяц будет богат на всевозможные встречи и праздники, сделайте универсальный маникюр.

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OBOZREVATEL продемонстрирует лучшие идеи, который подойдут как для свадьбы и дня рождения, так и для спортивных соревнований или собеседования. Вам они точно пригодятся (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Белый французский маникюр

В зависимости от длины и формы ногтей, этот дизайн может выглядеть нежно и дерзко. Офисные работники, вынужденные соблюдать строгий дресс-код, выбирают короткую длину ногтей. Леди, не привязаны к правилам внешнего вида, носят длинный миндаль или балерину.

Красное однотонное покрытие

Никогда не выйдет из моды красный маникюр. Несмотря на смелость и яркость, покрытие подойдет не только для корпоратива, но и для рабочих будней. Чтобы не привлекать внимания, сделайте минимальную длину ногтей.

Покрытие гелем для наращивания

Такой вариант можно назвать "маникюром жены миллионера". Ваши руки будут казаться ухоженными и молодыми. К тому же такой способ существенно сокращает время, потраченное на салонный маникюр. Ведь не придется советоваться с подругами или молодым человеком, какой цвет выбрать.

Однотонное покрытие в пастельных тонах

Пастельные тона преображают руки, а также могут их омолодить. Спокойная гамма цветов способна придать каждой представительнице слабого пола утонченность и загадочность. Светлые тона подходят для любого времени года, возраста, статуса и случая жизни.

Матовый топ

Хоть матовый топ и не очень практичный, ведь он будет затираться, но это отличная идея для универсального маникюра. Шоколадные, оливковые, ягодные, горчичные тона смотрятся невероятно стильно. Главное, не делайте белое покрытие!

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, о каких дизайнах маникюра следует забыть в 2023 году. Антитрендами будет избыток страз, чересчур длинные острые ногти и надписи. Чтобы не повторять ошибки – читайте наш материал.

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