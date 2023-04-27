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Универсальный маникюр на все случаи жизни: пять лучших идей, которые подойдут ко всем нарядам. Фото

Виктория Ряполова
Красота
3 минуты
948
Универсальный маникюр на все случаи жизни: пять лучших идей, которые подойдут ко всем нарядам. Фото

У каждой девушки был случай, когда на носу мероприятие, но маникюр совсем не подходит для данного торжества. И ничего не остается, как записаться в салон, чтобы переделать покрытие. А как поступить, если свободного места у любимого мастера нет, а к другому не хочется идти? Тогда данная ситуация превращается в проблему. У нас есть решение. Если вы знаете, что следующий месяц будет богат на всевозможные встречи и праздники, сделайте универсальный маникюр.

Видео дня

OBOZREVATEL продемонстрирует лучшие идеи, который подойдут как для свадьбы и дня рождения, так и для спортивных соревнований или собеседования. Вам они точно пригодятся (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Белый французский маникюр

В зависимости от длины и формы ногтей, этот дизайн может выглядеть нежно и дерзко. Офисные работники, вынужденные соблюдать строгий дресс-код, выбирают короткую длину ногтей. Леди, не привязаны к правилам внешнего вида, носят длинный миндаль или балерину.

Универсальный маникюр на все случаи жизни: пять лучших идей, которые подойдут ко всем нарядам. Фото
Универсальный маникюр на все случаи жизни: пять лучших идей, которые подойдут ко всем нарядам. Фото

Красное однотонное покрытие

Никогда не выйдет из моды красный маникюр. Несмотря на смелость и яркость, покрытие подойдет не только для корпоратива, но и для рабочих будней. Чтобы не привлекать внимания, сделайте минимальную длину ногтей.

Универсальный маникюр на все случаи жизни: пять лучших идей, которые подойдут ко всем нарядам. Фото
Универсальный маникюр на все случаи жизни: пять лучших идей, которые подойдут ко всем нарядам. Фото

Покрытие гелем для наращивания

Такой вариант можно назвать "маникюром жены миллионера". Ваши руки будут казаться ухоженными и молодыми. К тому же такой способ существенно сокращает время, потраченное на салонный маникюр. Ведь не придется советоваться с подругами или молодым человеком, какой цвет выбрать.

Универсальный маникюр на все случаи жизни: пять лучших идей, которые подойдут ко всем нарядам. Фото

Однотонное покрытие в пастельных тонах

Пастельные тона преображают руки, а также могут их омолодить. Спокойная гамма цветов способна придать каждой представительнице слабого пола утонченность и загадочность. Светлые тона подходят для любого времени года, возраста, статуса и случая жизни.

Универсальный маникюр на все случаи жизни: пять лучших идей, которые подойдут ко всем нарядам. Фото

Матовый топ

Хоть матовый топ и не очень практичный, ведь он будет затираться, но это отличная идея для универсального маникюра. Шоколадные, оливковые, ягодные, горчичные тона смотрятся невероятно стильно. Главное, не делайте белое покрытие!

Универсальный маникюр на все случаи жизни: пять лучших идей, которые подойдут ко всем нарядам. Фото

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, о каких дизайнах маникюра следует забыть в 2023 году. Антитрендами будет избыток страз, чересчур длинные острые ногти и надписи. Чтобы не повторять ошибки – читайте наш материал.

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