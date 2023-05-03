Пять вариантов маникюра, которые сделают широкие ногти изящными: эффект приятно удивит. Фото

Часто девушки считают, что маникюр выглядит не так гармонично и красиво на широкой ногтевой пластине. Леди начинают комплексовать и наращивать ногти огромной длины, чтобы скрыть этот недостаток. Но с помощью определенного дизайна, можно исправить ситуацию.

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OBOZREVATEL расскажет, от какого покрытия стоит отказаться, если вы та самая обладательница широкой ногтевой пластины, и как сделать ваши руки более изящными и нежными. Мы покажем варианты маникюра на любой случай жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Неудачные дизайны ногтей

При выборе покрытия для такой ногтевой пластины важно визуально удлинить и сузить ноготь. Если вы хотите добиться данного результата нужно отказаться от:

1. Французского маникюра;

2. Ярких оттенков лака;

3. Крупных рисунков и страз;

4. Горизонтального градиента и омбре;

5. Матового топа.

Какой дизайн сделает ногти изящнее?

1. Нюдовые цвета лака

Светлые оттенки покрытия, как и неоновые, будут привлекать внимание к рукам и еще больше расширять ногтевую пластину, а вот нюдовые – идеальный вариант. Чем ближе выбранный гель-лак будет к цвету кожи – тем лучше.

2. Дизайн с вертикальными полосами

Нейл-арт с вертикальными полосами будет вытягивать ногтевую пластину.

3. Темные и приглушенные оттенки покрытия

Помните, что темный цвет стройнит? Это работает и в одежде, и в маникюре. Это не значит, что нужно всегда выбирать "траурный" черный. Есть множество альтернатив. Элегантно будет выглядеть маникюр в бордовой, темно-синей, шоколадной, темно-зеленой палитре.

4. Покрытие с рисунком по центру ногтя

Если мы будем размещать орнаменты и узоры по центру ногтя, таким образом у нас получится отвлечь внимание от границы пластины

5. Боковой отступ в 0,5 мм.

Это один из самых работающих приемов, чтобы "завуалировать" ширину ногтя. Однако стоит не перестараться, чтобы покрытие не выглядело неряшливо.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, какой дизайн сделать, чтобы он подошел под любой наряд и для любого мероприятия. Французский маникюр и красное однотонное покрытие выручит, если у вас запланировано на одной неделе торжественное мероприятие и важная встреча с партнерами.

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