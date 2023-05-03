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Пять вариантов маникюра, которые сделают широкие ногти изящными: эффект приятно удивит. Фото

Виктория Ряполова
Красота
2 минуты
117
Пять вариантов маникюра, которые сделают широкие ногти изящными: эффект приятно удивит. Фото

Часто девушки считают, что маникюр выглядит не так гармонично и красиво на широкой ногтевой пластине. Леди начинают комплексовать и наращивать ногти огромной длины, чтобы скрыть этот недостаток. Но с помощью определенного дизайна, можно исправить ситуацию.

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OBOZREVATEL расскажет, от какого покрытия стоит отказаться, если вы та самая обладательница широкой ногтевой пластины, и как сделать ваши руки более изящными и нежными. Мы покажем варианты маникюра на любой случай жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Неудачные дизайны ногтей

При выборе покрытия для такой ногтевой пластины важно визуально удлинить и сузить ноготь. Если вы хотите добиться данного результата нужно отказаться от:

1. Французского маникюра;

2. Ярких оттенков лака;

3. Крупных рисунков и страз;

4. Горизонтального градиента и омбре;

5. Матового топа. 

Пять вариантов маникюра, которые сделают широкие ногти изящными: эффект приятно удивит. Фото

Какой дизайн сделает ногти изящнее?

1. Нюдовые цвета лака

Светлые оттенки покрытия, как и неоновые, будут привлекать внимание к рукам и еще больше расширять ногтевую пластину, а вот нюдовые – идеальный вариант. Чем ближе выбранный гель-лак будет к цвету кожи – тем лучше.

Пять вариантов маникюра, которые сделают широкие ногти изящными: эффект приятно удивит. Фото

2. Дизайн с вертикальными полосами

Нейл-арт с вертикальными полосами будет вытягивать ногтевую пластину. 

Пять вариантов маникюра, которые сделают широкие ногти изящными: эффект приятно удивит. Фото
Пять вариантов маникюра, которые сделают широкие ногти изящными: эффект приятно удивит. Фото

3. Темные и приглушенные оттенки покрытия

Помните, что темный цвет стройнит? Это работает и в одежде, и в маникюре. Это не значит, что нужно всегда выбирать "траурный" черный. Есть множество альтернатив. Элегантно будет выглядеть маникюр в бордовой, темно-синей, шоколадной, темно-зеленой палитре.

Пять вариантов маникюра, которые сделают широкие ногти изящными: эффект приятно удивит. Фото

4. Покрытие с рисунком по центру ногтя

Если мы будем размещать орнаменты и узоры по центру ногтя, таким образом у нас получится отвлечь внимание от границы пластины

Пять вариантов маникюра, которые сделают широкие ногти изящными: эффект приятно удивит. Фото

5. Боковой отступ в 0,5 мм.

Это один из самых работающих приемов, чтобы "завуалировать" ширину ногтя. Однако стоит не перестараться, чтобы покрытие не выглядело неряшливо.

Пять вариантов маникюра, которые сделают широкие ногти изящными: эффект приятно удивит. Фото

Недавно OBOZREVATEL сообщал, какой дизайн сделать, чтобы он подошел под любой наряд и для любого мероприятия. Французский маникюр и красное однотонное покрытие выручит, если у вас запланировано на одной неделе торжественное мероприятие и важная встреча с партнерами.

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