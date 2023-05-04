'Молочный маникюр' стал один из главных трендов 2023: лучшие идеи для модниц. Фото

Среди всемирно известных красавиц набирает популярность лаконичный "молочный" маникюр, что не удивительно, ведь звездам часто приходится выходить в свет в разнообразных образах, и важно, чтобы их ноготки подходили к нарядам. За знаменитостями, как это часто бывает, повторяют их фанаты, что и сделало дизайн трендовым.

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Для него не потребуется много времени и профессиональных навыков. OBOZREVATEL решил показать маникюр, полюбившийся красавицам во всем мире (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вариаций "молочного" лака может быть много – от розовых оттенков до коричневого подтона. Все они смотрятся лаконично и минималистично.

Такой дизайн сливается с цветом ногтевой пластины и визуально делает пальчики длиннее. Звезды используют трендовый лак на ногтях любой формы и длины.

Особенность "молочного" маникюра в красивых разводах, переливающихся под солнечными лучами. Такой дизайн не равномерен и немного просвечивается, придавая образу натуральности.

Его не нужно наносить несколькими слоями, чтобы добиться равномерного покрытия. Лак не бросается в глаза, но смотрится "по-богатому", если присмотреться на ноготки поближе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой дизайн сделать, чтобы он выглядел красиво с любым нарядом. Французский маникюр и красное однотонное покрытие придет на помощь, если у вас запланировано на одной неделе торжественное мероприятие и важная встреча с партнерами.

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