Всемирный день снега 2022: лучшие поздравления, открытки и картинки

В воскресенье, 16 января отмечается Всемирный день снега. Этот необычный праздник появился в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта.

Его цель – популяризация зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни. OBOZREVATEL ко Дню снега публикует подборку оригинальных поздравлений с праздником.

З неба білий сніг летить

І яскраво так блищить,

Ми День снігу відзначаємо,

З ним я вас усіх вітаю!

Тож давайте посміхатися,

На санях, ковзанах кататися,

Радість нехай продовжиться,

Щоб нам розвеселитися!

***

С белым снегом поздравляю,

Будет чисто пусть в душе,

Видео дня

Как земля чиста зимою

В своем белом серебре.

В доме пусть богатства будет,

Сколько снега в январе,

Дружба будет пусть и счастье,

Пусть любовь живет в душе.

***

Розважаємось, як можем,

Адже День снігу завітав,

Санчата, ковзани та лижі

Кожен точно вже дістав!

Ми катаємось і граємо

І сніжки всім кидаємо,

Свято снігу відзначаємо,

День без смутку та проблем!

***

День снега нам пусть принесет

Январский дивный снегопад!

Душа пусть радостно поет,

Пусть будет снегу каждый рад!

Играйте в снежки и лепите

Снеговиков с морковным носом,

На санках с горок быстро мчите,

И зимним радуйтесь морозам!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как быстро очистить машину от льда и снега. Снегопады доставляют немало хлопот украинским автомобилистам. В частности, налипший снег может повредить колеса и кузов авто.

По материалам: pozdravok.ru.