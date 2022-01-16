Всемирный день снега 2022: лучшие поздравления, открытки и картинки
В воскресенье, 16 января отмечается Всемирный день снега. Этот необычный праздник появился в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта.
Его цель – популяризация зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни. OBOZREVATEL ко Дню снега публикует подборку оригинальных поздравлений с праздником.Поздравления с Днем снега в стихах
З неба білий сніг летить
І яскраво так блищить,
Ми День снігу відзначаємо,
З ним я вас усіх вітаю!
Тож давайте посміхатися,
На санях, ковзанах кататися,
Радість нехай продовжиться,
Щоб нам розвеселитися!
***
С белым снегом поздравляю,
Будет чисто пусть в душе,
Как земля чиста зимою
В своем белом серебре.
В доме пусть богатства будет,
Сколько снега в январе,
Дружба будет пусть и счастье,
Пусть любовь живет в душе.
***
Розважаємось, як можем,
Адже День снігу завітав,
Санчата, ковзани та лижі
Кожен точно вже дістав!
Ми катаємось і граємо
І сніжки всім кидаємо,
Свято снігу відзначаємо,
День без смутку та проблем!
***
День снега нам пусть принесет
Январский дивный снегопад!
Душа пусть радостно поет,
Пусть будет снегу каждый рад!
Играйте в снежки и лепите
Снеговиков с морковным носом,
На санках с горок быстро мчите,
И зимним радуйтесь морозам!Открытки и картинки ко Дню снега
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как быстро очистить машину от льда и снега. Снегопады доставляют немало хлопот украинским автомобилистам. В частности, налипший снег может повредить колеса и кузов авто.
По материалам: pozdravok.ru.