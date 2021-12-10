Всемирный день футбола 2021: история игры, прикольные открытки и поздравления
В пятницу, 10 декабря отмечается Всемирный день футбола. Этот профессиональный праздник появился по инициативе ООН; сегодня мир отдает дань самому популярному виду спорта.
Так, в эту игру играют около 250 миллионов мужчин и женщин из более чем 200 стран мира. OBOZREVATEL рассказывает историю футбола и публикует подборку поздравлений с праздником.История футбола
Родиной футбола принято считать Англию. Его прообразом была игра саксонцев, которые после битвы пинали головы побежденных врагов.
Однако первые упоминания о футболе найдены в источниках Древнего Китая. Еще во втором тысячелетии до нашей эры китайские воины для поддержания себя в форме играли в похожую игру, называя ее "Цу чю".
В Англии же футбол принял организованную форму – в начале 19-го века. Там он также получил свое название. Примечательно, что изначально футбольные ворота представляли собой две стойки, а голом был мяч, пролетавший между ними на любой высоте.
Сетку для футбольных ворот изобрел инженер из Ливерпуля Александр Джон Броди. Свое изобретение он запатентовал в 1890 году, а в 1891 году сетку использовали впервые. Это произошло во время игры между командами Южной и Северной Англии.
Поздравляю с Днем футбола
И желаю день за днем
Быть всегда в отличной форме
И, чтоб было все путем!
Пожелаю Вам в турнирах
Много-много, я, побед.
А фанатам только мира,
Чтоб они не знали бед!
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Всесвітній день футболу відзначаємо!
Нехай свято буде як гарний гол!
Вболівальникам та гравцям бажаємо,
Щоб наш футбол уперед переможно йшов,
Прийміть нині наші вітання!
Нема в світі кращого виду спорту,
Всім гравцям бажаємо досягнень,
Неповторних матчів та перемог!
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С всемирным днем футбола,
С праздником друзья!
Пусть чистым будет поле
И радостной игра!
Болельщикам – эмоций,
Игрокам – голов,
Чтоб все объединились
Прекрасною игрой!
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Футбол – це одночасно спорт, гра, видовище та азарт, тому я бажаю кожному футболісту успішних тренувань, нових перемог та досягнень, а всім уболівальникам – цікавих матчів та перемог улюбленої команди! Нехай цей чудовий вид спорту об’єднує серця людей!
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Поздравляю со Днем футбола и желаю в любое время года и в любую погоду отличной игры, красивых финтов, безупречных голов, неоспоримых побед, громких болельщиков, ярых фанатов, личного блага и счастья в душе!
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З Всесвітнім днем футболу! Ця крута гра збирає навколо себе лише найсильніших та найуспішніших! Бажаю тобі бути в центрі подій, перемагати на полі життя, жити барвисто та насичено! Нехай кожен день буде інтригуючим, як футбольний матч!Открытки и картинки ко Дню футбола
Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в истории футбола гол в матче был отменен не арбитром, а компьютером. Случай произошел во время игры между Мавританией и ОАЭ.
По материалам: pozdravok.ru.