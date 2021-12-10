Всемирный день футбола 2021: история игры, прикольные открытки и поздравления

В пятницу, 10 декабря отмечается Всемирный день футбола. Этот профессиональный праздник появился по инициативе ООН; сегодня мир отдает дань самому популярному виду спорта.

Так, в эту игру играют около 250 миллионов мужчин и женщин из более чем 200 стран мира. OBOZREVATEL рассказывает историю футбола и публикует подборку поздравлений с праздником.

Родиной футбола принято считать Англию. Его прообразом была игра саксонцев, которые после битвы пинали головы побежденных врагов.

Однако первые упоминания о футболе найдены в источниках Древнего Китая. Еще во втором тысячелетии до нашей эры китайские воины для поддержания себя в форме играли в похожую игру, называя ее "Цу чю".

Видео дня

В Англии же футбол принял организованную форму – в начале 19-го века. Там он также получил свое название. Примечательно, что изначально футбольные ворота представляли собой две стойки, а голом был мяч, пролетавший между ними на любой высоте.

Сетку для футбольных ворот изобрел инженер из Ливерпуля Александр Джон Броди. Свое изобретение он запатентовал в 1890 году, а в 1891 году сетку использовали впервые. Это произошло во время игры между командами Южной и Северной Англии.

Поздравляю с Днем футбола

И желаю день за днем

Быть всегда в отличной форме

И, чтоб было все путем!

Пожелаю Вам в турнирах

Много-много, я, побед.

А фанатам только мира,

Чтоб они не знали бед!

***

Всесвітній день футболу відзначаємо!

Нехай свято буде як гарний гол!

Вболівальникам та гравцям бажаємо,

Щоб наш футбол уперед переможно йшов,

Прийміть нині наші вітання!

Нема в світі кращого виду спорту,

Всім гравцям бажаємо досягнень,

Неповторних матчів та перемог!

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С всемирным днем футбола,

С праздником друзья!

Пусть чистым будет поле

И радостной игра!

Болельщикам – эмоций,

Игрокам – голов,

Чтоб все объединились

Прекрасною игрой!

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Футбол – це одночасно спорт, гра, видовище та азарт, тому я бажаю кожному футболісту успішних тренувань, нових перемог та досягнень, а всім уболівальникам – цікавих матчів та перемог улюбленої команди! Нехай цей чудовий вид спорту об’єднує серця людей!

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Поздравляю со Днем футбола и желаю в любое время года и в любую погоду отличной игры, красивых финтов, безупречных голов, неоспоримых побед, громких болельщиков, ярых фанатов, личного блага и счастья в душе!

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З Всесвітнім днем футболу! Ця крута гра збирає навколо себе лише найсильніших та найуспішніших! Бажаю тобі бути в центрі подій, перемагати на полі життя, жити барвисто та насичено! Нехай кожен день буде інтригуючим, як футбольний матч!

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в истории футбола гол в матче был отменен не арбитром, а компьютером. Случай произошел во время игры между Мавританией и ОАЭ.

По материалам: pozdravok.ru.