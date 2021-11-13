Всемирный день доброты 2021: трогательные открытки и поздравления

В субботу, 13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Праздник был основан в 2000 году во время третьей конференции Движения доброты, которая проходила в Сингапуре.

Данная организация появилась в 1997 году в Японии. Она собрала под своим крылом волонтеров и добровольцев со всего мира. В День доброты любой желающий может присоединиться к ним, совершив добрый поступок, ведь праздник является поводом напомнить, что делать добро – вовсе нетрудно, зато результат таких действий – колоссальный. OBOZREVATEL к особенной дате публикует подборку трогательных поздравлений и открыток.

Видео дня

В этот день я пожелаю,

Спонтанно, но от всей души,

Тепла, уюта, словно в мае

И побольше доброты!

Пусть доброта приходит чаще,

А не только в этот день,

Пусть солнце светит для вас ярче

И постучится счастье в дверь!

***

Твори добро для тих, хто поряд,

Світ своїм світлом осявай,

І позитивним зарядом

Людей частіше заряджай!

Завжди твори добре діло,

Воно тобі в стократ вернеться!

Твори добро легко й сміливо,

І в похмурий день сяй, як сонце!

***

С Днем всемирным доброты

Вас поздравить мне приятно,

Проявляйте вашу нежность,

Это ведь невероятно.

Вам желаю чувств прекрасных

В своем сердце не таить,

Добрые свои улыбки

Людям дорогим дарить.

***

З Днем доброти! Творіть добро безоплатно, і воно обов'язково повернеться до вас сторицею! Нехай у вашому житті не буде труднощів, але якщо вони трапляться, нехай обов'язково знайдуться добрі люди, які радо вам допоможуть! Пам'ятайте, що якщо всі ми будемо робити хоча б одну добру справу на день, в світі стане набагато більше щасливих людей!

***

З Днем доброти вітаю вас і бажаю море щастя та любові, великої удачі в житті та благополуччя. Нехай кожен день буде добрим, щоб кожна людина на життєвому шляху зустрічала вас з добротою серця, щоб кожен ваш вчинок ніс у собі частинку доброти.

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По материалам: pozdravok.ru.