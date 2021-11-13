Всемирный день доброты 2021: трогательные открытки и поздравления
В субботу, 13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Праздник был основан в 2000 году во время третьей конференции Движения доброты, которая проходила в Сингапуре.
Данная организация появилась в 1997 году в Японии. Она собрала под своим крылом волонтеров и добровольцев со всего мира. В День доброты любой желающий может присоединиться к ним, совершив добрый поступок, ведь праздник является поводом напомнить, что делать добро – вовсе нетрудно, зато результат таких действий – колоссальный. OBOZREVATEL к особенной дате публикует подборку трогательных поздравлений и открыток.
В этот день я пожелаю,
Спонтанно, но от всей души,
Тепла, уюта, словно в мае
И побольше доброты!
Пусть доброта приходит чаще,
А не только в этот день,
Пусть солнце светит для вас ярче
И постучится счастье в дверь!
***
Твори добро для тих, хто поряд,
Світ своїм світлом осявай,
І позитивним зарядом
Людей частіше заряджай!
Завжди твори добре діло,
Воно тобі в стократ вернеться!
Твори добро легко й сміливо,
І в похмурий день сяй, як сонце!
***
С Днем всемирным доброты
Вас поздравить мне приятно,
Проявляйте вашу нежность,
Это ведь невероятно.
Вам желаю чувств прекрасных
В своем сердце не таить,
Добрые свои улыбки
Людям дорогим дарить.
***
З Днем доброти! Творіть добро безоплатно, і воно обов'язково повернеться до вас сторицею! Нехай у вашому житті не буде труднощів, але якщо вони трапляться, нехай обов'язково знайдуться добрі люди, які радо вам допоможуть! Пам'ятайте, що якщо всі ми будемо робити хоча б одну добру справу на день, в світі стане набагато більше щасливих людей!
***
З Днем доброти вітаю вас і бажаю море щастя та любові, великої удачі в житті та благополуччя. Нехай кожен день буде добрим, щоб кожна людина на життєвому шляху зустрічала вас з добротою серця, щоб кожен ваш вчинок ніс у собі частинку доброти.Картинки и открытки в День доброты
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По материалам: pozdravok.ru.