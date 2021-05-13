Вознесение Господне у католиков: как отмечается великий праздник

В четверг, 13 мая, католики отмечают великий праздник – Вознесение Господне. Это переходящее торжество, установленное в память о восшествии Иисуса Христа на небо.

Вознесение празднуют на сороковой день после Пасхи – оно всегда приходится на четверг. О том, как праздник отмечают христиане западного обряда, рассказывает OBOZREVATEL.

Согласно книге Деяний святых апостолов, Иисус после Своего Воскресения в течение сорока дней являлся своим апостолам, говоря им о Царствии Божием, а затем собрал учеников в Иерусалиме и возвестил, что через несколько дней они будут "крещены Духом Святым".

На их глазах Он поднялся, и облако взяло Его. Во время восхождения Его вдруг предстали перед апостолами двое мужчин в белой одежде и сказали: "Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".

О Вознесении Господнем коротко говорится и в двух Евангелиях: от Марка и от Луки. О Своем Воскресении Спаситель говорил своим ученикам задолго до крестной смерти.

В католицизме Вознесение входит в число великих праздников. В церквях оно отмечается всенощным богослужением.

Во время мессы проводятся обряды благословения бобов и винограда, тушения пасхальной свечи, торжественные процессии.

В некоторых храмах на Вознесение поднимают статую Иисуса Христа до самого потолка, что сопровождается различными церемониями и песнопениями.

Во Франции в начале 20 века накануне Вознесения в церквях проходили трехдневные моления: в первый день верующие молились о сенокосе, во второй – о жатве, в третий – об уборке винограда. Церемонии завершались обходом полей, освящением источников и колодцев.

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