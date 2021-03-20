Весеннее равноденствие 2021: как отмечается и чего нельзя делать

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Весеннее равноденствие считается началом астрономической весны

День весеннего равноденствия в 2021 году приходится на 20 марта. Это момент, когда день по своей продолжительности приравнивается к ночи, а затем постепенно становится все длиннее.

Весеннее равноденствие считается началом астрономической весны. С древних времен люди наделяли его сакральным значением; многие народы в этот день отмечают наступление нового года. О главных приметах, традициях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что такое весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие в северном полушарии происходит 20 марта. Из-за отличий между календарным и астрономическим годом каждый год оно сдвигается на несколько часов.

В 2021 году Солнце 20 марта в 11:37 по Киеву пересечет небесный экватор и перейдет из южного полушария в северное, а Земля займет вертикальное положение относительно светила, отмечается в сообщении кафедры метеорологии и климатологии КНУ имени Тараса Шевченко.

День весеннего равноденствия считается началом астрономической весны: с этого момента день становится длиннее ночи. На землю приходит тепло, а заморозки прекращаются. Когда Солнце вновь переходит в южное полушарие, наступает осеннее равноденствие – в 2021 году оно выпадает на 22 сентября.

В 2021 году Солнце 20 марта в 11:37 по Киеву пересечет небесный экватор
Традиции весеннего равноденствия

  • С древних времен люди наделяли весеннее равноденствие мистическим значением. Считалось, что в это время не только день приравнивается к ночи, но и во всем мире свет начинает преобладать над тьмой.

  • Весеннее равноденствие считается началом нового года у многих народов. Его используют для расчета даты важнейших религиозных праздников: в иудаизме (Песах), христианстве (Пасха), исламе (Навруз).

  • Наши предки в честь равноденствия устраивали веселые гуляния с праздничным, но постным застольем. Праздник назывался "Жаворонки", или "Сороки", "40 Птиц".

  • Хозяйки выпекали обрядовое печенье в форме птичек – "жаворонки". Дети бегали с ним по селу, распевая песенки. Считалось, что такой ритуал может ускорить возвращение птиц из теплых краев и, соответственно, приход весны.

Весеннее равноденствие считается началом нового года у многих народов
Что нужно делать в день весеннего равноденствия

  • Считается, что в день весеннего равноденствия нужно убрать в доме и избавиться от всего лишнего – выбросить или отдать нуждающимся старые вещи, чтобы очистить жилье от ненужной энергетики и освободить место для всего нового и позитивного.

  • Рекомендуется строить планы на будущее и загадывать желания. Можно записать их на бумаге, четко, до мелочей сформулировав желаемое.

Считается, что в день весеннего равноденствия нужно избавиться от всего лишнего

  • В то же время следует попрощаться с негативными мыслями: например, написать на листе бумаги обо всем, что доставляло переживания в минувшем году, и сжечь его.

  • В народе считается, что весеннее равноденствие – идеальное время для продления молодости. 20 марта полезны очищающие пенные ванны, маски и другие косметические процедуры.

  • Астрологи советуют наполнить этот день позитивной энергетикой: веселиться, улыбаться, шутить, слушать энергичную музыку.

Весеннее равноденствие – идеальное время для продления молодости
Что нельзя делать в весеннее равноденствие

  • Думать о плохом и грустить, чтобы избежать негатива в будущем. По поверью, чем веселее будет весеннее равноденствие, тем ярче и лучше будет весь год.

  • Ругаться, злиться, конфликтовать и в целом допускать негативные эмоции, которые в День весеннего равноденствия особенно опасны, так как могут породить энергии разрушения в жизни.

  • Сажать вербу и без свечи вечером выходить на улицу: согласно народной примете, нечистая сила устраивает шабаши, от чего может защитить огонь.

Приметы в весеннее равноденствие

  • Какая погода на равноденствие – такая будет и все следующие 40 дней.

  • Тепло – ночных заморозков больше не будет.

  • Пасмурно и прохладно – следующие 40 дней по ночам будут заморозки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован гороскоп на март 2021 года: жизнь многих знаков зодиака станет гораздо активнее, чем зимой.

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