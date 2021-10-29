Велесова ночь 2021: обряды и гадания на "украинский Хеллоуин"

Если в западной традиции 31 октября издавна отмечают Хеллоуин, то в славянской на эту дату приходится так называемая Велесова ночь, когда наши предки боялись выходить из домов. Обряды праздника были посвящены языческому богу Велесу.

Этот день считался магическим, поэтому с ним связано множество суеверий и гаданий. Подробнее о том, как празднуют Велесову ночь, рассказывает OBOZREVATEL.

Считается, что Велесова ночь отмечалась в Киевской Руси еще до принятия христианства. Праздник был посвящен Велесу – языческому богу достатка, искусства, красоты, счастья и любви, покровителя провидцев и скота, стража на грани нашего и потустороннего миров. Славяне в это время старались не выходить из домов, опасаясь попасть в мир духов, а также избегали новых знакомств.

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При этом ряд исследователей ставят под сомнение само существование такого праздника из-за отсутствия соответствующих научных работ и доказательств в авторитетных источниках.

Вечер накануне и саму Велесову ночь славяне старались провести в кругу близких за щедрым застольем, зажигая как можно больше свечей и раскладывая ветки рябины у порога и у окон.

Отдельное блюдо оставляли для умерших предков. Также предусматривалось угощение для домового, которое утром выливали за порог или отдавали птицам.

Традиционными были разнообразные гадания. Например, считается, что этой ночью можно попросить помощи предков. Для этого нужно представить одного из ушедших родственников перед сном и рассказать о проблеме. Если после этого он приснится – значит, просьба была услышана.

Кроме того, в Велесову ночь загадывают желание – кладут перед сном яблоко под подушку, а утром съедают. Также проверяют верность супруга, протянув через его обручальное кольцо красную нитку. Если оно колышется, браку грозит крах.

Гадали и на свечке, пытаясь в огне рассмотреть предметы и людей, символизирующие будущее.

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