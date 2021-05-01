Вальпургиева ночь: что значит праздник, приметы и легенды

Вальпургиева ночь – языческий праздник, знаменующий наступление весны и посвященный плодородию. Он традиционно наступает в ночь с 30 апреля на 1 мая, а в 2021 году отмечается накануне православной Пасхи.

Перед праздником OBOZREVATEL решил напомнить о его происхождении, а также, причем тут ведьмы.

В частности, поверье германских народов гласит, что эта ночь – одна из самых темных, страшных и таинственных в году, когда ведьмы и прочая нечисть собираются на шабаш на священной Лысой горе. Также люди верили, что именно в ночь на 1 мая открываются границы между мирами и живые получают возможность общаться с душами умерших.

По народному календарю, это время во многих европейских странах совпадает с празднованием встречи весны с летом, а также отмечается праздник плодородия.

Свое название Вальпургиева ночь получила позже от имени святой уимбурнской монахини Вальпургии, которая была реальной исторической фигурой – знатная дама, которая основала монастырь в Англии. Также она прославилась разными чудесами. В народе Вальпургию считали покровительницей моряков, больных и рожениц, а еще защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая.

Примерно через век после смерти ее канонизировали, и 1 мая отмечается день святой Вальпургии, отсюда и название ночи.

В результате переплетения христианских и языческих мотивов праздник, названный в честь праведницы, получил в сознании многих людей статус главного праздника нечисти. В этот день в Германии и других странах, чтобы очиститься от злых духов и отпугнуть ведьм, зажигают огромные костры, на фестивалях под открытым небом играют в старинные забавы, выступают студенческие хоры.

Правда, в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине все массовые празднования придется отменить или же отложить до лучших времен.

Также согласно народным приметам:

Вальпургиева ночь – подходящее время для правдивых предсказаний, гаданий, ворожбы и приворотов;

если рано утром после ночи умыться росой, то она прибавит здоровья и приумножит красоту;

в эту ночь амулеты и талисманы наделены особой силой и способны проявить свои защитные свойства;

чтобы не накликать на себя беду, в эту магическую ночь не следует упоминать нечистую силу;

на Вальпургиеву ночь нельзя надевать вещи черного цвета, а также те, в которых у людей происходили неприятности;

а еще в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 апреля православная церковь отмечает Великую (Страстную) пятницу. В этот день православная церковь вспоминает распятие Христа;