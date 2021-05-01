Вальпургиева ночь: что значит праздник, приметы и легенды
Вальпургиева ночь – языческий праздник, знаменующий наступление весны и посвященный плодородию. Он традиционно наступает в ночь с 30 апреля на 1 мая, а в 2021 году отмечается накануне православной Пасхи.
Перед праздником OBOZREVATEL решил напомнить о его происхождении, а также, причем тут ведьмы.
В частности, поверье германских народов гласит, что эта ночь – одна из самых темных, страшных и таинственных в году, когда ведьмы и прочая нечисть собираются на шабаш на священной Лысой горе. Также люди верили, что именно в ночь на 1 мая открываются границы между мирами и живые получают возможность общаться с душами умерших.
По народному календарю, это время во многих европейских странах совпадает с празднованием встречи весны с летом, а также отмечается праздник плодородия.
Свое название Вальпургиева ночь получила позже от имени святой уимбурнской монахини Вальпургии, которая была реальной исторической фигурой – знатная дама, которая основала монастырь в Англии. Также она прославилась разными чудесами. В народе Вальпургию считали покровительницей моряков, больных и рожениц, а еще защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая.
Примерно через век после смерти ее канонизировали, и 1 мая отмечается день святой Вальпургии, отсюда и название ночи.
В результате переплетения христианских и языческих мотивов праздник, названный в честь праведницы, получил в сознании многих людей статус главного праздника нечисти. В этот день в Германии и других странах, чтобы очиститься от злых духов и отпугнуть ведьм, зажигают огромные костры, на фестивалях под открытым небом играют в старинные забавы, выступают студенческие хоры.
Правда, в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине все массовые празднования придется отменить или же отложить до лучших времен.
Также согласно народным приметам:
Вальпургиева ночь – подходящее время для правдивых предсказаний, гаданий, ворожбы и приворотов;
если рано утром после ночи умыться росой, то она прибавит здоровья и приумножит красоту;
в эту ночь амулеты и талисманы наделены особой силой и способны проявить свои защитные свойства;
чтобы не накликать на себя беду, в эту магическую ночь не следует упоминать нечистую силу;
на Вальпургиеву ночь нельзя надевать вещи черного цвета, а также те, в которых у людей происходили неприятности;
а еще в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 апреля православная церковь отмечает Великую (Страстную) пятницу. В этот день православная церковь вспоминает распятие Христа;
также 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. Профессиональный праздник защитников украинских границ был установлен в 2018году;
также в Украине будет четыре официальных выходных дня подряд – 1, 2, 3 и 4 мая в связи с празднованием Пасхи и Международного дня труда, которые являются государственными праздниками.