День пограничника 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику
В пятницу, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. Профессиональный праздник защитников украинских границ был установлен в 2018 году указом президента Петра Порошенко № 111/2018. Ранее его отмечали 28 мая – в "советский" День пограничника, а также 4 ноября – в день принятия закона "О Пограничных войсках Украины".
Современная дата мероприятия посвящена событиям конца апреля 1918 года, когда Донецкая группа армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича освободила большую часть Донбасса и вышла на международнопризнанную границу с Российской Советской Республикой и Донской республикой. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления и открытки для украинских пограничников.Поздравления с Днем пограничника: стихи, смс и проза
З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров’я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
***
Под замком страны граница,
Украина спит спокойно,
Довелось ей заручиться
Пограничником достойным.
Будь всегда таким же сильным,
Пусть в груди отвага пышет,
И от рисков всех, стабильно,
Бережет тебя Всевышний!
***
В небесах чи на морі, на суші,
Серед пустель і чужих міст,
В нестримну спеку і у холоднечу,
І залишивши надовго свій дім –
Є така нелегка служба,
Є такий перед Батьківщиною борг.
Побажаю, щоб міцніла лише дружба
І кордонів не порушував ніхто!
***
На горду службу ви обрані,
Оберігаєте кордон країни.
Професія ваша в пошані
І функції дуже важливі.
Як вам вдячні безмірно
Не висловити навіть у словах.
Кордон, сказати буде вірно,
У надійних і сильних руках.
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Поздравляю с Днем пограничника Украины! Желаю безграничного мужества и сил, спокойствия и мира на границах!
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Вітаю з днем прикордонника України! Бажаю просуватися кар'єрними сходами, мати успіх у будь-яких справах, гідної зарплати, спокійних днів, здоров'я і благополуччя.
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В День пограничника желаю бесконечного успеха и счастья! Пусть границы Украины всегда будут под вашим пристальным надзором, а дома ждут любимые люди.
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Вітаю з Днем прикордонника України! Бажаю мужності та стійкості, впевненості та рішучості, успіхів у кар'єрі, удачі в прагненнях, перемоги в кожному бою, щастя в кожній миті. Будь надійною фортецею країни і важливою людиною в житті близьких!Картинки и открытки в День пограничника
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МВД Арсен Аваков показал первый из двадцати катеров производства Франции для украинских пограничников. Пять из них, согласно контракту, будут построены в Николаеве.
По материалам: pozdravok.ru, unian.ua.