День пограничника 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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С 2018 года День пограничника в Украине отмечается 30 апреля

В пятницу, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. Профессиональный праздник защитников украинских границ был установлен в 2018 году указом президента Петра Порошенко № 111/2018. Ранее его отмечали 28 мая – в "советский" День пограничника, а также 4 ноября – в день принятия закона "О Пограничных войсках Украины".

Современная дата мероприятия посвящена событиям конца апреля 1918 года, когда Донецкая группа армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича освободила большую часть Донбасса и вышла на международнопризнанную границу с Российской Советской Республикой и Донской республикой. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления и открытки для украинских пограничников.

Поздравления с Днем пограничника: стихи, смс и проза

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

Под замком страны граница,

Украина спит спокойно,

Довелось ей заручиться

Пограничником достойным.

Будь всегда таким же сильным,

Пусть в груди отвага пышет,

И от рисков всех, стабильно,

Бережет тебя Всевышний!

***

В небесах чи на морі, на суші,

Серед пустель і чужих міст,

В нестримну спеку і у холоднечу,

І залишивши надовго свій дім –

Є така нелегка служба,

Є такий перед Батьківщиною борг.

Побажаю, щоб міцніла лише дружба

І кордонів не порушував ніхто!

***

На горду службу ви обрані,

Оберігаєте кордон країни.

Професія ваша в пошані

І функції дуже важливі.

Як вам вдячні безмірно

Не висловити навіть у словах.

Кордон, сказати буде вірно,

У надійних і сильних руках.

***

Поздравляю с Днем пограничника Украины! Желаю безграничного мужества и сил, спокойствия и мира на границах!

***

Вітаю з днем прикордонника України! Бажаю просуватися кар'єрними сходами, мати успіх у будь-яких справах, гідної зарплати, спокійних днів, здоров'я і благополуччя.

***

В День пограничника желаю бесконечного успеха и счастья! Пусть границы Украины всегда будут под вашим пристальным надзором, а дома ждут любимые люди.

***

Вітаю з Днем прикордонника України! Бажаю мужності та стійкості, впевненості та рішучості, успіхів у кар'єрі, удачі в прагненнях, перемоги в кожному бою, щастя в кожній миті. Будь надійною фортецею країни і важливою людиною в житті близьких!

Картинки и открытки в День пограничника
День пограничника Украины
Поздравления в День пограничника Украины
Открытка в День пограничника Украины
Видео ко Дню пограничника

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МВД Арсен Аваков показал первый из двадцати катеров производства Франции для украинских пограничников. Пять из них, согласно контракту, будут построены в Николаеве.

По материалам: pozdravok.ru, unian.ua.

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