День пограничника 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

В пятницу, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. Профессиональный праздник защитников украинских границ был установлен в 2018 году указом президента Петра Порошенко № 111/2018. Ранее его отмечали 28 мая – в "советский" День пограничника, а также 4 ноября – в день принятия закона "О Пограничных войсках Украины".

Современная дата мероприятия посвящена событиям конца апреля 1918 года, когда Донецкая группа армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича освободила большую часть Донбасса и вышла на международнопризнанную границу с Российской Советской Республикой и Донской республикой. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления и открытки для украинских пограничников.

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

Под замком страны граница,

Украина спит спокойно,

Довелось ей заручиться

Пограничником достойным.

Будь всегда таким же сильным,

Пусть в груди отвага пышет,

И от рисков всех, стабильно,

Бережет тебя Всевышний!

***

В небесах чи на морі, на суші,

Серед пустель і чужих міст,

В нестримну спеку і у холоднечу,

І залишивши надовго свій дім –

Є така нелегка служба,

Є такий перед Батьківщиною борг.

Побажаю, щоб міцніла лише дружба

І кордонів не порушував ніхто!

***

На горду службу ви обрані,

Оберігаєте кордон країни.

Професія ваша в пошані

І функції дуже важливі.

Як вам вдячні безмірно

Не висловити навіть у словах.

Кордон, сказати буде вірно,

У надійних і сильних руках.

***

Поздравляю с Днем пограничника Украины! Желаю безграничного мужества и сил, спокойствия и мира на границах!

***

Вітаю з днем прикордонника України! Бажаю просуватися кар'єрними сходами, мати успіх у будь-яких справах, гідної зарплати, спокійних днів, здоров'я і благополуччя.

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В День пограничника желаю бесконечного успеха и счастья! Пусть границы Украины всегда будут под вашим пристальным надзором, а дома ждут любимые люди.

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Вітаю з Днем прикордонника України! Бажаю мужності та стійкості, впевненості та рішучості, успіхів у кар'єрі, удачі в прагненнях, перемоги в кожному бою, щастя в кожній миті. Будь надійною фортецею країни і важливою людиною в житті близьких!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МВД Арсен Аваков показал первый из двадцати катеров производства Франции для украинских пограничников. Пять из них, согласно контракту, будут построены в Николаеве.

По материалам: pozdravok.ru, unian.ua.