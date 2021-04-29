30 апреля: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

30 апреля православная церковь отмечает Великую пятницу. В народе этот праздник известен как Зосима Пчельник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 30 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 30 апреля отмечают Авделай, Агапит, Адриан, Азат, Акакий, Александр, Анания, Аскитрея, Симеон, Усфазан, Фусик, Хусдазад.

В 2021 году Страстная пятница приходится на 30 апреля. В этот день православная церковь вспоминает распятие Христа. Для всех верующих это самый скорбный день в году, а также самый строгий день поста.

В этот день веселье и разнообразные развлечения под особым запретом. Действует строгий пост, верующие посвящают Страстную пятницу молитве. Также в этот день принято раздавать пищу нуждающимся.

30 апреля пчеловоды обычно вывозят пчел на пасеку, выставляют ульи на первоцвет. Также проверяют сохранность роя после зимовья.

Если погода на Зосиму выпадает хорошая, пчел выпускают на облет. Если же холодно, выпуск пчел откладывают, но подкармливают сахарным сиропом, чтобы насекомые набрались сил.

Среди пасечников существует особый обряд с ульями. Их выносят 30 апреля на свежий воздух, а посреди пасеки ставят стол, выкладывают на него соль и свежеиспеченный хлеб. Улья кропят святой водой и читают рядом с ними молитву.

Также 30 апреля на Зосиму-пчельника пробовали ложку меда, который в народе использовали в чай, выпечку, рождественскую кутью, в изготовлении медовухи, браги и пива. Мед, прополис и пыльцу издавна используют как лекарство.

Если пчелы садятся на вишневый цвет, то вишен будет много. Эта примета касается и других плодовых деревьев.

Если на ольхе много сережек – к урожаю овса, много шишек – к урожаю ячменя.

На Зосиму-пчельника категорически запрещено убивать пчел.

Также нельзя никому рассказывать сны, приснившиеся с 29 на 30 апреля. По поверью, они должны сбыться через месяц.

Вечером 30 апреля, по примете, нельзя печь хлеб.

В Страстную пятницу нельзя работать, стирать, убирать, шить, резать и вязать.

OBOZREVATEL ранее сообщал о Пасхе в 2021 году и о том, что строго запрещено делать в этот праздник.