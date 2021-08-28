Успение Пресвятой Богородицы: какую молитву нужно читать в праздник

Ежегодно 28 августа отмечается большой христианский праздник – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие почитают память Божьей Матери, вспоминая о завершении ее жизни на земле.

Считается, что на Успение Богородица слышит каждого, кто обращается к ней с искренней молитвой. У иконы Девы Марии можно помолиться о здоровье своем и близких людей, мире и счастье в семье, помощи и защите, исцелении недугов, материальном благополучии. Причем сделать это можно не только в храме, но и дома, в кругу родных: такое обращение к высшим силам будет для общего блага. OBOZREVATEL к празднику публикует две главные молитвы, которые принято читать в этот день.

Видео дня

Еще при жизни Божья Матерь была перед Господом заступницей всех, кто нуждается в помощи. Ей хорошо знакомы все горести и беды простых людей, и каждое греховное деяние отзывается страданиями в ее сердце.

Пресвятая Богородица дает силы заблудшим душам и помогает обратиться к пути истинному: каждый, кому требуется помощь, обретет ее в святом образе Божьей Матери.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и запретах Успения Пресвятой Богородицы, а также публиковал подборку поздравлений с праздником.