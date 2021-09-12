Первая и единственная женщина-президент США: история тайной хозяйки Белого дома Эдит Вильсон

Вторую жену президента США Вудро Вильсона Эдит Вильсон часто называют первой американской женщиной-президентом. За ней даже закрепилось прозвище "секретный президент", поскольку в 1919 году, после инсульта супруга, она фактически взяла бразды правления страной в свои руки.

Эдит Вильсон (девичья фамилия – Боллинг) родилась 15 октября 1872 года в Вайтвилле, штат Вирджиния. Ее семья происходила из английских аристократов, но жила небогато.

Эдит училась в частной школе для девочек, а затем – в колледже Марты Вашингтон. Однажды, навещая свою сестру в Вашингтоне, Эдит повстречала Нормана Гальта, богатого ювелира преклонного возраста.

Видео дня

После четырех лет ухаживаний, в 1896 году пара поженилась. В 1903 году Эдит родила сына, но мальчик умер через несколько дней после рождения. В 1908 году неожиданно умер и сам Норман Гальт.

Так Эдит стала богатой вдовой. Хотя она обнаружила у бизнеса покойного мужа огромные долги, она сумела поправить его и сделать успешным. В округе Колумбия она была единственной женщиной, у которой были водительские права и которая водила роскошный автомобиль.

Однажды, в 1915 году, кузина президента США Вудро Вильсона Хелен Бонс представила тому Эдит Гальт. Вильсон на тот момент переживал смерть своей жены Эллен, скончавшейся в августе 1914 года.

Между Эдит и главой США вспыхнули чувства. 18 декабря 1915 года они поженились в доме невесты в Вашингтоне, а в 1916 году Вудро выиграл свой второй президентский срок.

Новая первая леди во всем поддерживала супруга. Она имела прямой доступ к секретным документам и была осведомлена во всех вопросах национальной безопасности. Вильсон желал, чтобы Эдит была с ним на каждой встрече с членами правительства и его советниками.

В годы Первой мировой войны Эдит вместе с дочерьми Вильсона работала волонтером в столовой Красного Креста. Она призвала женщин страны экономить на еде, чтобы американские солдаты могли питаться лучше. Чтобы сэкономить на стрижке газона у Белого дома, она устроила там стадо овец. А доход от шерсти животных, которую она выставила на аукционе, также был пожертвован Красному Кресту.

2 октября 1919 года Вудро Вильсон перенес тяжелый инсульт, в результате которого у него парализовало левую сторону тела и он ослеп на один глаз. В течение нескольких месяцев он мог передвигаться только при помощи инвалидной коляски, после чего смог ходить с тростью.

Окружение президента во главе с Эдит Вильсон полностью изолировало вице-президента Томаса Маршалла от ведения президентских дел, к тому же Маршалл и сам не желал брать на себя ответственность исполняющего обязанности главы государства.

Эдит держала в секрете истинное состояние Вудро, не допуская к нему в кабинет других чиновников. По ее словам, все решения были согласованы с Вудро, хотя, по мнению некоторых историков, она сама принимала их от имени президента-инвалида.

"Секретное" правление Эдит продолжалось до конца срока ее супруга (март 1921 года). Оставив Белый дом, пара поселилась в своем доме в Вашингтоне, где 3 февраля 1924 года умер Вудро.

Эдит Вильсон умерла от сердечной недостаточности 28 декабря 1961 года, в день 105-летия со дня рождения Вудро Вильсона. Была похоронена рядом с мужем в Вашингтонском кафедральном соборе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о тайной любви Ленина. Французская любовница вождя Иннеса Арманд затмила собой законную супругу Надежду Крупскую.