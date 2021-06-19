Троицкая родительская суббота 2021: как молиться, что нужно и что нельзя делать в день вселенского поминовения

Троицкая родительская суббота в 2021 году выпадает на 19 июня. Это день всеобщего поминовения, когда православные верующие молятся обо всех усопших христианах.

Люди приносят в храмы панихиды и подают милостыню нуждающимся с просьбой о молитве за души умерших. О главных традициях и запретах Троицкой субботы читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Троицкая суббота отмечается всегда накануне Дня Святой Троицы. Это одна из древнейших родительских суббот и единственная привязанная к большому церковному празднику.

В этот день православная церковь поминает всех крещеных христиан "от начала века, со времен Адама". Поэтому Троицкую субботу называют также Вселенской.

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Так, накануне Троицы люди молятся за души умерших с верой в то, что Дух Божий касается не только живущих, но и усопших, поскольку, согласно Священному Писанию, "у Бога все живы".

В пятницу накануне Троицкой субботы в храмах служится большая панихида – парастас. А в субботу утром совершаются заупокойная Божественная литургия и общая панихида. Прихожане передают священнику записки с именами умерших для поминовения во время молитвы.

По традиции, в церковь следует принести немного красного вина, хлеба, круп, конфет, чтобы после службы священнослужители могли раздать еду всем нуждающимся.

Затем верующие идут на кладбище, наводят порядок на могилах и молятся за упокой души ушедших близких.

Дома устраивают поминальную трапезу: к столу подают кутью, блины, кашу. Также в Троицкую субботу можно сделать уборку и украсить дом зеленью и цветами ко Дню Святой Троицы, но делать это следует только после посещения службы.

Нельзя пить и есть на кладбище, оставлять у могил еду, сигареты или алкоголь. Последний запрещается употреблять и за поминальной трапезой дома.

Также категорически нельзя осуждать и в целом плохо говорить об умерших: христианская вера учит прощать.

Даже в этот день церковь не поминает некрещенных и самоубийц, поэтому подавать записки с именами таких людей нельзя. В память о них можно накормить птиц и дать милостыню нищим.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно, а что категорически не рекомендуется делать в День Святой Троицы. 20 июня в Украине также отмечаются День отца и День медицинского работника.