Троицкая родительская суббота 2021: как молиться, что нужно и что нельзя делать в день вселенского поминовения

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Троицкая родительская суббота 2021

Троицкая родительская суббота в 2021 году выпадает на 19 июня. Это день всеобщего поминовения, когда православные верующие молятся обо всех усопших христианах.

Люди приносят в храмы панихиды и подают милостыню нуждающимся с просьбой о молитве за души умерших. О главных традициях и запретах Троицкой субботы читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Троицкая родительская суббота: значение и смысл

Троицкая суббота отмечается всегда накануне Дня Святой Троицы. Это одна из древнейших родительских суббот и единственная привязанная к большому церковному празднику.

В этот день православная церковь поминает всех крещеных христиан "от начала века, со времен Адама". Поэтому Троицкую субботу называют также Вселенской.

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Так, накануне Троицы люди молятся за души умерших с верой в то, что Дух Божий касается не только живущих, но и усопших, поскольку, согласно Священному Писанию, "у Бога все живы".

Троицкую субботу называют также Вселенской
Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу: традиции

В пятницу накануне Троицкой субботы в храмах служится большая панихида – парастас. А в субботу утром совершаются заупокойная Божественная литургия и общая панихида. Прихожане передают священнику записки с именами умерших для поминовения во время молитвы.

По традиции, в церковь следует принести немного красного вина, хлеба, круп, конфет, чтобы после службы священнослужители могли раздать еду всем нуждающимся.

Троицкая суббота отмечается всегда накануне Дня Святой Троицы

Затем верующие идут на кладбище, наводят порядок на могилах и молятся за упокой души ушедших близких.

Дома устраивают поминальную трапезу: к столу подают кутью, блины, кашу. Также в Троицкую субботу можно сделать уборку и украсить дом зеленью и цветами ко Дню Святой Троицы, но делать это следует только после посещения службы.

Молитва об усопших в Троицкую родительскую субботу
Молитва об усопших в Троицкую родительскую субботу
Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

Нельзя пить и есть на кладбище, оставлять у могил еду, сигареты или алкоголь. Последний запрещается употреблять и за поминальной трапезой дома.

Также категорически нельзя осуждать и в целом плохо говорить об умерших: христианская вера учит прощать.

Даже в этот день церковь не поминает некрещенных и самоубийц, поэтому подавать записки с именами таких людей нельзя. В память о них можно накормить птиц и дать милостыню нищим.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно, а что категорически не рекомендуется делать в День Святой Троицы. 20 июня в Украине также отмечаются День отца и День медицинского работника.

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