Святки 2022: когда и как отмечаются в Украине

Святки ежегодно начинаются в канун Рождества – в Святой вечер 6 января, с восходом первой звезды в небе. В 2022 году эта дата приходится на четверг.

Длится праздник двенадцать дней и завершается на Крещение Господне (19 января). OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях, приметах и запретах Святок в Украине.

Святки – слово старославянского происхождения, которое означает праздничные, святые дни. В эти 12 дней "от звезды и до воды" христиане прославляют Господа.

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На Святки традиционно проходят народные гуляния, а девушки гадают на будущего мужа, хотя церковь выступает категорически против любых гаданий и призывает отказаться от попыток узнать будущее.

Святки особенны тем, что в течение всех 12 праздничных дней нет традиционных однодневных постов по средам и пятницам.

Пустой стол на Святки считался дурным знаком, поэтому на нем всегда лежал обрядовый сладкий хлеб, которым угощали колядников. Чем больше гостей посетит дом в дни праздника – тем лучше для его хозяев, верили в народе.

В течение всех Святок нельзя венчаться, отказывать в помощи: по возможности, следует отказаться от тяжелого труда и рукоделия, а также охоты и рыбалки. Считается, что во время праздника работать можно только полдня, а другую половину – посвятить посещению церкви и празднованию Рождества.

Согласно церковному уставу, в период от Рождества до Крещения не полагаются земные поклоны. А по народным поверьям, на Святки нельзя занимать деньги, подметать в доме, садиться в угол стола незамужним и неженатым. Примечательно, что традиционные святочные гадания церковь считает большим грехом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку популярных колядок с видео, а также рассказывал, когда принято колядовать, щедровать и посевать в Украине и чем отличаются эти традиции.