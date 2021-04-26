Страстная неделя 2021 по дням: как провести и что нельзя делать

Страстная неделя в 2021 году приходится на период с 26 апреля по 1 мая. Это седьмая и последняя неделя Великого поста, который завершается Пасхой.

У христиан Страстная седмица – важнейшее время в году, посвященное последним дням жизни Спасителя на земле, Его страданиям, распятию, смерти на кресте и погребению. О традициях и запретах на каждый день Страстной недели рассказывает OBOZREVATEL.

В Великий понедельник начинается подготовка к Пасхе. Хозяйки занимаются уборкой и другой работой по дому, чтобы всю Светлую неделю не беспокоиться об этом.

Церковь в Страстной понедельник вспоминает ветхозаветный сюжет о патриархе Иосифе Прекрасном, который из зависти был продан братьями в Египет, а также иссушение Господом бесплодной смоковницы, символизирующей нераскаявшихся лицемерных книжников и фарисеев.

Кроме того, Патриарх совершает молитвы на начало чина мироварения. Изготовление миро, которое используют для помазания после крещения, осуществляется только раз в год. Его варят из 50 видов масел, трав и душистых смол в Страстной понедельник до вечера, весь Страстной Вторник и утро Страстной Среды.

– В доме нужно сделать генеральную уборку – чтобы год был успешным. Также надо выбросить все старые, сломанные и ненужные вещи.

– Если в понедельник Страстной недели солнечно – летом будет хороший урожай.

– Чтобы обеспечить себе здоровье на весь год, в Великий понедельник нужно умыться святой водой.

Великий вторник стоит начать со службы в церкви, где вспоминаются притчи, поведанные Иисусом в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о десяти девах и талантах, о Страшном суде и кончине мира. Также церковь вспоминает о разоблачении Иисусом книжников и фарисеев.

В Великий вторник следует перебрать всю одежду, выбросить ненужную. Также принято стирать, гладить, подшивать, а также готовить наряды к Пасхе.

В этот день нельзя думать о плохом, ругаться, сквернословить, петь, танцевать, веселиться.

– Если в Великий вторник сыро – это к урожаю грибов.

– Чтобы животное не болело весь год, его нужно умыть талым снегом в Великий вторник.

– С этой же целью на заре можно напоить скот и домашних животных соченым молоком.

В Страстную среду завершается время церковного покаяния. Верующие просят прощения друг у друга за обиды. На литургии в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами, а на вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в этот день все стараются исповедоваться.

В Великую среду продолжается уборка в доме, хозяйки моют полы, выносят мусор, выбивают ковры, украшают дом цветами к Пасхе. Также подготавливают яйца для покраски и продукты для пасок.

В этот день, как и всю Страстную неделю, следует соблюдать строгий пост. По церковным канонам, в Страстную среду полагается сухоядение: можно есть хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орехи, мед, сухофрукты, пить воду.

Нельзя ссориться, ругаться, думать о плохом, а также веселиться, петь, танцевать. Кроме того, по поверью, нельзя рубить дрова, шить, вышивать и вязать. В этот день животных также обливают талым снегом, чтобы уберечь их от болезней.

В Великий четверг, или Чистый четверг христиане вспоминают Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами, на которой Спаситель установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, а также молитву Сына Божьего в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Православные в Чистый четверг исповедуются в грехах и причащаются в церквях. Вечером проводится служба с чтением 12 Евангелий. Прихожане в церкви стоят с зажженными свечами в руках. Свечи, которые зажигаются в церкви в этот день, забираются домой, – по поверью, они приносят счастье.

В Великий четверг наводят порядок и украшают свой дом, пекут куличи, красят яйца, готовят праздничные блюда к Пасхе, купаются.

По обычаю следует встать в Чистый четверг до восхода солнца и искупаться. Считается, что вода в Чистый четверг смывает грязь с тела и грехи с души, благотворно влияет на состояние духа.

– Хорошая погода в Чистый четверг сулит теплый остаток весны.

– Идет дождь – холодная погода продержится до самого лета.

– Считается, что в Чистый четверг нельзя одалживать, чтобы не отдать вместе с вещью счастье и достаток.

– Нельзя разводить в доме беспорядок, оставлять посуду немытой, а белье грязным, – чтобы не погрязнуть в ссорах.

– До окончания уборки нельзя печь куличи, красить яйца и готовить другие праздничные блюда.

Подробнее о том, как нужно провести Чистый четверг, читайте в материале.

Великая пятница – день скорби и печали для верующих. В Страстную пятницу вспоминают о страданиях Иисуса Христа, смерти Спасителя на кресте и погребении Его тела после распятия.

В этот день веселье и разнообразные развлечения под особым запретом. Действует особо строгий пост, верующие посвящают Страстную пятницу молитве. Также принято раздавать пищу нуждающимся.

В Страстную пятницу нельзя работать, стирать, убирать, шить, резать, вязать, употреблять алкоголь. Также под запретом – любые косметические процедуры.

Больше о том, что можно и нельзя делать в Страстную пятницу, читайте в нашем материале.

После утренней службы в Великую субботу в церквях начинается освящение пасхальных пасок, яиц и другой ритуальной еды. К вечеру люди стараются закончить все хлопоты и отправиться на службу, чтобы встретить Светлую Пасху. В Иерусалимском храме Воскресения в Страстную субботу происходит схождение Благодатного огня.

В этот день красят и украшают яйца, готовят другие пасхальные блюда. В Великую субботу разрешено сухоядение: можно есть невареную растительную пищу, хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи.

Нельзя делать уборку, стирать, работать физически, охотиться, рыбачить, веселиться, петь, ссориться, ругаться, употреблять алкоголь. Праздновать день рождения, юбилей или свадьбу также запрещается. Кроме того, нельзя ничего отдавать из дома, чтобы не отдать здоровье, благополучие и удачу.

– Какая погода в Страстную субботу, таким и лето будет.

– Кто смеется в этот день перед Пасхой – тот весь год проплачет.

– Свадьба в Страстную субботу – к недолгой супружеской жизни.

– Если не спать в ночь на Светлое Воскресенье Христово, это защитит от болезней, подарит богатый урожай, принесет удачу в охоте, а невесте – счастье в браке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний объяснил, как будут работать храмы на Пасху. По его словам, в условиях карантина служители церкви сделают все возможное, чтобы обезопасить прихожан.