Как будут работать храмы на Пасху в условиях карантина: Епифаний объяснил

В Украине на Пасху, которая выпадает на 2 мая, храмы будут оставаться открытыми, однако священнослужители сделают все возможное, чтобы обезопасить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.

В этом заверил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. В интервью "Радио Свобода" он рассказал, как в праздничные дни будут проходить богослужения.

"Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община принимает решения в зависимости от того, в какой зоне находится. Если это "красная", когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются", – пояснил глава ПЦУ.

По его словам, это касается также и церковных иерархов. Те в областях обращаются к духовенству, что нужно больше ограничить возможности по свершению массовых богослужений. Тогда как централизованно уже приняты соответствующие решения о том, как нужно вести себя в этих сложных условиях:

священники будут призывать, чтобы люди приходили в масках ;

верующие должны придерживаться дистанции.

"Конечно, есть те, которые бойкотируют, стараются не надевать маски. Но даже во время совершения богослужений в нашем кафедральном Михайловском Златоверхом соборе можно увидеть, что 99% тех, кто участвует в богослужении, носят... Это очень важно. Мы являемся центральным кафедральным собором. С нас берут образец. Если мы этого не будем делать, то, соответственно, не сможем требовать от других", – подчеркнул Епифаний.

Он уточнил, что как и в прошлом году священники будут освящать куличи на хлебокомбинатах, на других заводах по изготовлению хлебобулочных изделий и в магазинах.

"Есть целые сети маркетов, которые обращаются к нам. Даже в Киеве мы делегируем священнослужителей, которые в течение этих дней совершают освящение куличей и различных блюд", – пояснил предстоятель ПЦУ.

Напомним: в Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения из-за COVID-19 на Пасху, в Минздраве озвучили только ряд организационных рекомендаций для религиозных заведений по соблюдению правил.

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