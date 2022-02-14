Сретение Господне 2022: лучшие поздравления, открытки и картинки

Во вторник, 15 февраля православные в Украине будут отмечать Сретение Господне. Этот большой церковный праздник был установлен в память о том, как родители Иисуса Христа принесли Его в иерусалимский храм на 40-й день после Рождества.

На Сретение верующие посещают богослужение в церкви и освящают воду, которую принято использовать в лечебных целях. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Сьогодні свято – Стрітення Господнє.

День променистий, надихаючий та ясний,

Бажаю від душі – тепла, добра, здоров'я,

Нехай серце буде легким, життя – прекрасним.

Нехай життя Господь завжди оберігає,

Видео дня

А труднощів та сумів у ньому не буває.

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В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы ангел

Охранял вас каждый час.

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Зі Стрітенням Господнім!

Віри Вам, добра, тепла,

Щастя, радості й здоров'я,

Щоб любов в серцях жила.

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Зі Стрітенням Господнім вітаю,

Миру та любові Вашій сім'ї бажаю.

Нехай добро завжди Вас оточує,

І Господь в житті охороняє.

***

Доля, історія переплелися,

Злилися заповіти воєдино,

На небі яскраві зірки запалилися,

Син божий на землі. Яке диво!

Бережи в собі любов свою,

Бережи в душі любов до Христа,

Зберігає нехай він твою сім’ю,

Забудь мирську суєту.

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Поздравляю со Сретением Господним! Пусть в жизни происходят только радостные и приятные встречи, а люди приносят только счастье и свет. Пусть сердце видит чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви и веры!

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Вітаю Вас з цим великим православним святом – Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом, а зима зустрічається з літом, хочу побажати віри: в майбутнє, в кохання, в торжество справедливості. Віри та надії, що наше життя буде кращим, ніж сьогодні!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в праздник Сретения. Этот день знаменует встречу Господа Иисуса Христа с человечеством.