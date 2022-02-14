Сретение Господне 2022: лучшие поздравления, открытки и картинки
Во вторник, 15 февраля православные в Украине будут отмечать Сретение Господне. Этот большой церковный праздник был установлен в память о том, как родители Иисуса Христа принесли Его в иерусалимский храм на 40-й день после Рождества.
На Сретение верующие посещают богослужение в церкви и освящают воду, которую принято использовать в лечебных целях. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления со Сретением в стихах и прозе
Сьогодні свято – Стрітення Господнє.
День променистий, надихаючий та ясний,
Бажаю від душі – тепла, добра, здоров'я,
Нехай серце буде легким, життя – прекрасним.
Нехай життя Господь завжди оберігає,
А труднощів та сумів у ньому не буває.
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В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы ангел
Охранял вас каждый час.
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Зі Стрітенням Господнім!
Віри Вам, добра, тепла,
Щастя, радості й здоров'я,
Щоб любов в серцях жила.
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Зі Стрітенням Господнім вітаю,
Миру та любові Вашій сім'ї бажаю.
Нехай добро завжди Вас оточує,
І Господь в житті охороняє.
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Доля, історія переплелися,
Злилися заповіти воєдино,
На небі яскраві зірки запалилися,
Син божий на землі. Яке диво!
Бережи в собі любов свою,
Бережи в душі любов до Христа,
Зберігає нехай він твою сім’ю,
Забудь мирську суєту.
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Поздравляю со Сретением Господним! Пусть в жизни происходят только радостные и приятные встречи, а люди приносят только счастье и свет. Пусть сердце видит чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви и веры!
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Вітаю Вас з цим великим православним святом – Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом, а зима зустрічається з літом, хочу побажати віри: в майбутнє, в кохання, в торжество справедливості. Віри та надії, що наше життя буде кращим, ніж сьогодні!Открытки и картинки на Сретение Господне
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в праздник Сретения. Этот день знаменует встречу Господа Иисуса Христа с человечеством.