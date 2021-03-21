Сорок святых 2021: традиции, молитва и запреты большого православного праздника

В понедельник, 22 марта, православная церковь в Украине и других странах мира чтит память Сорока севастийских мучеников – римских воинов, которые погибли в 320 году вблизи города Севастии за отказ отречься от Иисуса Христа.

Этот день – один из самых почитаемых христианских праздников. Строгость Великого поста облегчается, а в храмах служат Литургию Преждеосвященных даров. О главных традициях, приметах и запретах Сорока святых рассказывает OBOZREVATEL.

Как сказано в житии святых, Сорок севастийских мучеников были родом из Каппадокии (современная территория Турции) и служили в римском XII легионе, который базировался в городе Севастии.

В 313 году римский император святой Константин Великий своим указом предоставил христианам свободу вероисповедания наравне с язычниками. Однако его соправитель, язычник Ликиний, в своей части государства решил уничтожить христианство, в том числе в войске, поскольку планировал пойти войной на Константина.

Военачальник Агриколай, под началом которого служили сорок храбрых воинов-христиан, потребовал от них принести жертву языческим богам. После отказа сделать это воинов бросили в темницу. Там они стали усердно молиться и однажды ночью услышали голос: "Претерпевший до конца, тот спасен будет".

На следующее утро воинов привели к военачальнику, который стал льстить им и уговаривать отречься от истинной веры. И в этот раз Агриколай получил отказ. Через неделю в Севастии устроили суд над воинами, во время которого они вновь твердо отказались принять язычество. Тогда их велели побить камнями, но они летели мимо цели, а один из них попал в лицо Агриколаю.

Во время молитвы в темницы воины вновь услышали Божий голос: "Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные".

Вечером на следующий день, после очередного допроса и суда воинов раздели и оставили стоять в озере, покрытом льдом. А для тех, кто желал отступиться, на берегу постоянно разогревали баню. На утро один из воинов не выдержал, но едва забежал в баню, сразу же умер.

Однако мучеников было все же сорок. Один из тюремных стражей, Аглая, увидел видение, в котором ангелы несли 39 прекрасных венков. Тогда он обратился к Спасителю и, сняв одежду, также пошел на лед.

Прибывшие гонители обнаружили, что святые не только не замерзли, но даже отогрелись. Тогда они молотами перебили им ноги и сожгли, а останки мучеников бросили в реку. Через три дня святые явились во сне святителю Петру, епископу Севастийскому, и велели ему захоронить их останки. С несколькими клириками Петр ночью собрал часть мощей и с честью предал погребению.

Имена Сорока Севастийских мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихия, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илия, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаия, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглая.

Память Сорока Севастийских мучеников – один из наиболее почитаемых православных праздников. Строгость Великого поста в этот день смягчается, а в храмах совершают Литургию преждеосвященных даров.

Верующие обязательно посещают церковь и ставят сорок свечей, читают молитву, благодарят Господа за все и с сорока поклонами просят о защите от невзгод.

В народе праздник назывался Сорок святых, или Сороки. Так, люди верили, что в этот день "сорока – именинница" (благодаря созвучию слов "сорока" и числа "сорок"). Также считалось, что с юга прилетают сорок жаворонков.

В книге Олексы Воропая описан обычай печь сорок кренделей в форме птичек и раздавать их детям. Также в некоторых украинских регионах девушки варили сорок вареников и угощали ими парней.

На Сорок святых нет мороза – будет поздняя зима.

Мороз – к хорошему урожаю, особенно проса.

Теплый ветер – к дождливому лету.

Ругаться, злиться, сквернословить.

Заниматься работой по дому и тяжелым физическим трудом: убирать, стирать, шить, рукодельничать.

Брать деньги в долг.

Есть мясо, молоко, яйца, рыбу, поскольку праздник приходится на Великий пост. Разрешается добавление в пищу растительного масла, также можно выпить немного красного вина.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в Великий пост, а также публиковал календарь питания по дням. Так, первая и последняя недели поста – самые строгие, иногда в эти дни не едят ничего, кроме хлеба и воды.