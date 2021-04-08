Собор Архангела Гавриила: как отмечается Благовест и что нельзя делать в праздник

В четверг, 8 апреля, на следующий день после Благовещения отмечается Собор Архангела Гавриила, или, как говорят в народе, Гавриил Благовест. Так, именно Гавриил был избран Богом для того, чтобы принести Деве Марии, а с нею и всем людям благую весть о Воплощении Сына Божьего.

Поэтому традиционно после прославления Пречистой Девы Марии верующие благодарят Господа и почитают Его посланника, послужившего таинству спасения человечества. О главных традициях праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Архангел Гавриил – один из ангелов, почитаемый в христианстве, иудаизме и исламе. Буквально его имя означает "Всевышний – сила моя". В православии лишь архангелы Гавриил и Михаил носят почетное звание архистратига – военачальника ангельских небесных сил.

Гавриил возвещал о будущем воплощении Сына Божьего еще ветхозаветным людям. Он вдохновлял Моисея при написании книги Бытия; являлся пророку Даниилу, возвещая о судьбе народа Израиля; праведной Анне с вестью о рождении у нее Пресвятой Богородицы, неотступно был с Девой Марией в Иерусалимском храме и охранял ее во время всей ее земной жизни.

Также он являлся священнику Захарии, предсказав рождение Иоанна Крестителя, Иосифу Обручнику – во сне, чтобы открыть тайну воплощения Спасителя от Девы Марии и предупредить о замыслах Ирода. Когда Иисус перед Своими страданиями молился в Гефсиманском саду, Господь послал Гавриила на укрепление Его. Жены-мироносицы услышали от архистратига радостную весть о Воскресении Христа.

Наиболее известен Гавриил тем, что именно он принес Деве Марии весть о рождении у нее Спасителя. Отсюда появилось прозвище архангела – Благовест, или Благовестник.

В Собор Архангела Гавриила церковь вспоминает все явления Архангела Гавриила. На иконах архистратиг изображается с райской ветвью, которую он принес Богородице, а также с фонарем в правой руке и зеркалом в левой.

Как пишет Олекса Воропай в своей книге "Обычаи нашего народа", в Украине архангел Гавриил издавна считался повелителем молнии. В народе говорили, что после Благовестника каждый день можно ждать грома и что это Гавриил "пускает стрелы в нечистую силу".

Хозяева несли в церковь зерно для освящения перед посевом. Начиная с Благовеста в селах начинают сеять ранние ярые зерновые: овес, ячмень, яровую пшеницу.

Злиться, спорить, ругаться, сквернословить. Этот запрет актуален в любой другой день, но в церковные праздники имеет особое значение.

Есть мясо, рыбу, яйца, молоко – продолжается Великий пост, в пищу разрешены вареная и тушеная пища без масла.

Надевать грязные, старые одежду и обувь – примета к болезни.

Просить соль или муку в долг женщинам, а также распускать волосы – в противном случает супруг будет изменять.

Жадничать и выбрасывать остатки еды – к бедности. Ненужную пищу следует отдать домашним животным.

Обижать животных.

Как писал OBOZREVATEL, Собор Архангела Гавриила также отмечается26 июля. В этот день верующие читают обращаются с молитвами к архангелу, в которых просят об исцелении от болезней, о семейном счастье и защите.