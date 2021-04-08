Собор Архангела Гавриїла: як відзначається Благовіст і що не можна робити в свято

У четвер, 8 квітня, наступного дня після Благовіщення відзначається Собор Архангела Гавриїла, або, як кажуть у народі, Гавриїл Благовіст. Так, саме Гавриїл був обраний Богом для того, щоб принести Діві Марії, а з нею і всім людям благу звістку про Втілення Сина Божого.

Тому традиційно після прославлення Пречистої Діви Марії віряни дякують Господу та шанують Його посланника, що послужив таїнству спасіння людства. Про головні традиції свята розповідає OBOZREVATEL.

Архангел Гавриїл – один з ангелів, шанований у християнстві, іудаїзмі та ісламі. Буквально його ім'я означає "Всевишній – сила моя". У православ'ї лише архангели Гавриїл і Михайло мають почесне звання архістратига – воєначальника ангельських небесних сил.

Гавриїл сповістив про майбутнє втілення Сина Божого ще старозавітним людям. Він надихав Мойсея під час написання книги Буття; являвся пророку Даниїлу, сповіщаючи про долю народу Ізраїлю; праведній Анні із звісткою про народження в неї Пресвятої Богородиці, невідступно був з Дівою Марією в Єрусалимському храмі та охороняв її під час всього її земного життя.

Також він являвся священикові Захарії, пророкуючи народження Іоанна Хрестителя, Йосипу Обручнику – уві сні, щоб відкрити таємницю втілення Спасителя від Діви Марії та попередити про задуми Ірода. Коли Ісус перед Своїми стражданнями молився в Гетсиманському саду, Господь послав Гавриїла на зміцнення Його. Жінки-мироносиці почули від архістратига радісну звістку про Воскресіння Христа.

Найбільш відомий Гавриїл тим, що саме він приніс Діві Марії звістку про народження в неї Спасителя. Звідси з'явилося прізвисько архангела – Благовіст, або Благовісник.

У Собор Архангела Гавриїла церква згадує всі явлення Архангела Гавриїла. На іконах архістратиг зображується з райською гілкою, яку він приніс Богородиці, а також з ліхтарем у правій руці та дзеркалом у лівій.

Як пише Олекса Воропай у своїй книзі "Звичаї нашого народу", в Україні архангел Гавриїл здавна вважався повелителем блискавки. У народі казали, що після Благовісника кожен день можна чекати грому й що це Гавриїл "пускає стріли в нечисту силу".

Господарі несли до церкви зерно для освячення перед посівом. Починаючи з Благовеста в селах починають сіяти ранні ярі зернові: овес, ячмінь, яру пшеницю.

Злитися, сперечатися, лаятися, лихословити. Ця заборона актуальна в будь-який інший день, але в церковні свята має особливе значення.

Їсти м'ясо, рибу, яйця, молоко – триває Великий піст, у їжу дозволено варену і тушковану їжу без олії.

Вдягати брудні, старі одяг і взуття – прикмета до хвороби.

Просити сіль або борошно в борг жінкам, а також розпускати волосся – в протилежному випадку чоловік буде зраджувати.

Скупитися та викидати залишки їжі – до бідності. Непотрібну їжу слід віддати домашнім тваринам.

Ображати тварин.

Як писав OBOZREVATEL, Собор Архангела Гавриїла також відзначається 26 липня. Цього дня віряни читають звертаються з молитвами до архангела, у яких просять про зцілення від хвороб, про сімейне щастя та захист.