Шавуот 2021: традиции и запреты еврейской Пятидесятницы

Шавуот, или еврейская Пятидесятница, – один из главных праздников в иудаизме. Каждый год он выпадает на разные даты, поскольку отмечается 6 сивана, месяца еврейского лунно-солнечного календаря (в 2021 году – 17 мая).

Шавуот – это паломнический праздник, посвященный дарованию Торы на горе Синай при Исходе из Египта. Согласно преданию, именно в этот день пророк Моисей получил скрижали Завета с десятью заповедями. О главных традициях и запретах торжества рассказывает OBOZREVATEL.

Шавуот переводится с иврита как "недели": имеются в виду семь недель, которые отсчитывают начиная со второго дня Песаха. 49 дней между Песахом и Шавуотом называются Отсчет Омера.

Согласно Ветхому завету, на пятидесятый день после Исходa из Египта евреи приблизились к горе Синай и получили от Бога Тору, заключив этим самым с Ним договор быть Ему "царством священников и святым народом", то есть всем сердцем исполнять данные им заповеди и по всему миру распространять знания о Боге.

Шавуот является официальным выходным днем в Израиле, а за пределами страны отмечается два дня. Так, в 2021 году празднование начинается после захода солнца 16 мая и продлится до захода солнца 18 мая.

В Шавуот, как и во многие другие праздники у евреев, празднуют не только определенное событие, но и начало нового сезона. Обычно Шавуот отмечался в период, когда начиналась жатва пшеницы.

В древние времена у евреев в этот день существовала традиция делать второе приношение. Для этого из пшеницы свежего помола пекли два каравая и несли их в Храм. Также жертвовали лучшие первые плоды, фрукты.

Сейчас в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают о том, как она была дарована, рассказывают о законах празднования Шавуот, зачитывают текст десяти заповедей. Также есть традиция всю ночь в канун праздника читать Тору.

На праздничный стол в Шавуот традиционно подают молочную и мучную пищу: пироги, торты, творог, сыр, сметану, блинчики, пирожки – в честь того, что евреи по возвращении в лагерь с горы Синай, довольствовались молочной пищей.

Перед обедом на Шавуот едят что-либо молочное, а мясные блюда подаются позже в отдельной посуде.

В сельскохозяйственных регионах Шавуот отмечается как веселый праздник первого урожая, когда поспевают семь видов, упомянутые в Торе: ячмень, пшеница, инжир, виноград, маслины, гранаты и финики.

К празднику дома и синагоги украшают зеленью, цветами и фруктами, а окна – бумажными украшениями. Дети отправляются на учебу в Шавуот наряженными венками и с корзинками свежих фруктов.

В дни празднования Шавуот нельзя работать. Разрешается лишь приготовление пищи и перенесение огня.

Также категорически запрещается поститься. Уже вечером с наступлением праздника принято устраивать трапезу.

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