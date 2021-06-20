С Троицей 2021! Красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Троица – один из самых больших церковных праздников

В воскресенье, 20 июня, православные в Украине и во всем мире празднуют Троицу, или Пятидесятницу. Это один из самых больших церковных праздников, который посвящен почитанию Святой Троицы и воспоминанию о Сошествии Святого Духа на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа.

Кроме того, этот великий праздник также считается днем рождения церкви, поскольку именно в Пятидесятницу апостол Петр выступил со своей первой проповедью. Подборка ярких поздравлений с Троицей в стихах и прозе, открытках и видео – далее в OBOZREVATEL.

Поздравления с Троицей: стихи

Від щирого серця бажаємо вам

На честь Трійці великої,

Щоб вас Бог любив, оберігав,

Завжди вам був би захистом.

Здоров'я на багато років,

Душевного спокою, миру,

Видео дня

Любові, гармонії в родині.

Нехай буде життя щасливим!

***

С Пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.

Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

***

З Трійцею вас я вітаю!

Щастя, радості бажаю.

Щоб здоров'я було міцнішим,

Життя хай стане ваше легшим.

Нехай Господь благословить,

Всі гріхи, що є простить.

Щоб в душі настав спокій

У день воістину святий!

***

Пусть Господь хранит семью

И от зла оберегает.

В этот теплый летний день

Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут

Все обиды и сомненья,

В дом придут тепло, уют.

Счастья, радости, везенья!

***

Сьогодні День Святого Духа,

А також Сина і Отця,

Наповнить світлим почуттям

Він наші душі та серця!

Бажаю вам добра і світла

Я в Свято Трійці Святої.

Нехай радує вас життя любов'ю,

Здоров'ям, щастям та красою!

***

Травами пряными дом украшайте,

Троицу в гости к себе приглашайте,

Пусть божьим светом душа озарится

И обязательно чудо случится.

С Троицей 2021
Поздравления с Днем Святой Троицы в прозе

Вітаю з Трійцею! Нехай буде щастя та здоров'я в домі, любов і добро в серці, удача й успіх на життєвому шляху, мир і радість у душі, розуміння і повага в родині.

***

Поздравляем с Троицей всех православных христиан и желаем, чтобы их всегда вдохновляло слово Божье.

***

Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні Хранителі завжди були за спиною. Щоб усі негаразди розсіялися і поступилися місцем світлу, радості та спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!

Картинки и открытки в День Святой Троицы
Поздравления с Троицей
Открытка на Троицу
Картинка на Троицу
С Днем Святой Троицы
Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими травами можно, а какими нельзя украшать дом в День Святой Троицы. О том, что запрещено делать в праздник, читайте в материале.

По материалам: pozdravok.ru.

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