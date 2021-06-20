С Троицей 2021! Красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями

В воскресенье, 20 июня, православные в Украине и во всем мире празднуют Троицу, или Пятидесятницу. Это один из самых больших церковных праздников, который посвящен почитанию Святой Троицы и воспоминанию о Сошествии Святого Духа на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа.

Кроме того, этот великий праздник также считается днем рождения церкви, поскольку именно в Пятидесятницу апостол Петр выступил со своей первой проповедью. Подборка ярких поздравлений с Троицей в стихах и прозе, открытках и видео – далее в OBOZREVATEL.

Від щирого серця бажаємо вам

На честь Трійці великої,

Щоб вас Бог любив, оберігав,

Завжди вам був би захистом.

Здоров'я на багато років,

Душевного спокою, миру,

Видео дня

Любові, гармонії в родині.

Нехай буде життя щасливим!

***

С Пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.

Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

***

З Трійцею вас я вітаю!

Щастя, радості бажаю.

Щоб здоров'я було міцнішим,

Життя хай стане ваше легшим.

Нехай Господь благословить,

Всі гріхи, що є простить.

Щоб в душі настав спокій

У день воістину святий!

***

Пусть Господь хранит семью

И от зла оберегает.

В этот теплый летний день

Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут

Все обиды и сомненья,

В дом придут тепло, уют.

Счастья, радости, везенья!

***

Сьогодні День Святого Духа,

А також Сина і Отця,

Наповнить світлим почуттям

Він наші душі та серця!

Бажаю вам добра і світла

Я в Свято Трійці Святої.

Нехай радує вас життя любов'ю,

Здоров'ям, щастям та красою!

***

Травами пряными дом украшайте,

Троицу в гости к себе приглашайте,

Пусть божьим светом душа озарится

И обязательно чудо случится.

Вітаю з Трійцею! Нехай буде щастя та здоров'я в домі, любов і добро в серці, удача й успіх на життєвому шляху, мир і радість у душі, розуміння і повага в родині.

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Поздравляем с Троицей всех православных христиан и желаем, чтобы их всегда вдохновляло слово Божье.

***

Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні Хранителі завжди були за спиною. Щоб усі негаразди розсіялися і поступилися місцем світлу, радості та спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими травами можно, а какими нельзя украшать дом в День Святой Троицы. О том, что запрещено делать в праздник, читайте в материале.

По материалам: pozdravok.ru.