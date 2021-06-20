С Троицей 2021! Красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями
В воскресенье, 20 июня, православные в Украине и во всем мире празднуют Троицу, или Пятидесятницу. Это один из самых больших церковных праздников, который посвящен почитанию Святой Троицы и воспоминанию о Сошествии Святого Духа на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа.
Кроме того, этот великий праздник также считается днем рождения церкви, поскольку именно в Пятидесятницу апостол Петр выступил со своей первой проповедью. Подборка ярких поздравлений с Троицей в стихах и прозе, открытках и видео – далее в OBOZREVATEL.Поздравления с Троицей: стихи
Від щирого серця бажаємо вам
На честь Трійці великої,
Щоб вас Бог любив, оберігав,
Завжди вам був би захистом.
Здоров'я на багато років,
Душевного спокою, миру,
Любові, гармонії в родині.
Нехай буде життя щасливим!
***
С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.
Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.
***
З Трійцею вас я вітаю!
Щастя, радості бажаю.
Щоб здоров'я було міцнішим,
Життя хай стане ваше легшим.
Нехай Господь благословить,
Всі гріхи, що є простить.
Щоб в душі настав спокій
У день воістину святий!
***
Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает.
В этот теплый летний день
Троица благословляет.
В светлый праздник прочь уйдут
Все обиды и сомненья,
В дом придут тепло, уют.
Счастья, радости, везенья!
***
Сьогодні День Святого Духа,
А також Сина і Отця,
Наповнить світлим почуттям
Він наші душі та серця!
Бажаю вам добра і світла
Я в Свято Трійці Святої.
Нехай радує вас життя любов'ю,
Здоров'ям, щастям та красою!
***
Травами пряными дом украшайте,
Троицу в гости к себе приглашайте,
Пусть божьим светом душа озарится
И обязательно чудо случится.
Вітаю з Трійцею! Нехай буде щастя та здоров'я в домі, любов і добро в серці, удача й успіх на життєвому шляху, мир і радість у душі, розуміння і повага в родині.
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Поздравляем с Троицей всех православных христиан и желаем, чтобы их всегда вдохновляло слово Божье.
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Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні Хранителі завжди були за спиною. Щоб усі негаразди розсіялися і поступилися місцем світлу, радості та спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!Картинки и открытки в День Святой Троицы
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими травами можно, а какими нельзя украшать дом в День Святой Троицы. О том, что запрещено делать в праздник, читайте в материале.
По материалам: pozdravok.ru.