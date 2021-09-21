С Рождеством Пресвятой Богородицы 2021! Лучшие поздравления, видео и открытки

Православные 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы – великий праздник, один из двунадесятых (главных после Пасхи). В этот день церковь вспоминает о рождении Божьей Матери в семье праведных Иоакима и Анны.

Верующие идут в храмы, чтобы побыть на службе и помолиться Деве Марии о благословении и защите. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал к празднику подборку поздравлений, видео и открыток.

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Светлой верой душа пусть наполнится.

Вам – любви, доброты и терпения,

Чтоб ушли все подальше сомнения.

Чтоб сияло вам счастье прекрасное,

Не настало бы время ненастное.

Видео дня

И здоровы чтоб были все близкие,

Согревало бы солнце лучистое!

***

З Різдвом Пресвятої Богородиці

Вітаю сьогодні тебе.

Нехай будуть здоров'я і сили,

Нехай щаслива буде сім'я.

Зберігає нехай Цариця Небесна

Від бід і зневіри, від сварок.

Нехай світлом наповнений лише буде

Прекрасний, гідний твій будинок.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы,

От души поздравляю я Вас.

И что искренне сердцем Вы просите,

Все исполнится пусть в этот час.

На душе Вам желаю спокойствия,

Мыслей добрых и светлых всегда.

И здоровье чтобы не беспокоило,

Стороной обходила беда.

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Зі святом! Нехай Пресвята Богородиця охороняє сім'ю і оселю від всіх неприємностей, від бід і злих вчинків. Нехай ангели бережуть Вас, щоб завжди панувало навколо добро і щирі люди.

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Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці й щиро бажаю миру, щастя, здоров'я, радості й добра. Нехай у твоєму житті трапляються справжні дива, нехай жодного дня не проходить без надії, любові та доброї справи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что категорически нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, а также какую молитву читать в праздник. Ежегодно это великое церковное торжество отмечается 21 сентября.

По материалам: pozdravok.ru.