С Рождеством Пресвятой Богородицы 2021! Лучшие поздравления, видео и открытки
Православные 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы – великий праздник, один из двунадесятых (главных после Пасхи). В этот день церковь вспоминает о рождении Божьей Матери в семье праведных Иоакима и Анны.
Верующие идут в храмы, чтобы побыть на службе и помолиться Деве Марии о благословении и защите. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал к празднику подборку поздравлений, видео и открыток.Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах и прозе
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам – любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.
Чтоб сияло вам счастье прекрасное,
Не настало бы время ненастное.
И здоровы чтоб были все близкие,
Согревало бы солнце лучистое!
***
З Різдвом Пресвятої Богородиці
Вітаю сьогодні тебе.
Нехай будуть здоров'я і сили,
Нехай щаслива буде сім'я.
Зберігає нехай Цариця Небесна
Від бід і зневіри, від сварок.
Нехай світлом наповнений лише буде
Прекрасний, гідний твій будинок.
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы,
От души поздравляю я Вас.
И что искренне сердцем Вы просите,
Все исполнится пусть в этот час.
На душе Вам желаю спокойствия,
Мыслей добрых и светлых всегда.
И здоровье чтобы не беспокоило,
Стороной обходила беда.
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Зі святом! Нехай Пресвята Богородиця охороняє сім'ю і оселю від всіх неприємностей, від бід і злих вчинків. Нехай ангели бережуть Вас, щоб завжди панувало навколо добро і щирі люди.
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Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці й щиро бажаю миру, щастя, здоров'я, радості й добра. Нехай у твоєму житті трапляються справжні дива, нехай жодного дня не проходить без надії, любові та доброї справи.Открытки и картинки на Рождество Пресвятой Богородицы
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что категорически нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, а также какую молитву читать в праздник. Ежегодно это великое церковное торжество отмечается 21 сентября.
По материалам: pozdravok.ru.