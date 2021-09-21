Рождество Пресвятой Богородицы 2021: что категорически нельзя делать в праздник

Во вторник, 21 сентября, православные в Украине и ряде других стран отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Этот великий церковный праздник относится к разряду двунадесятых, то есть важнейших после Пасхи.

В народе он известен под названием Вторая Пречистая, или Осенины. В этот день верующие посещают храмы, которые служат праздничные богослужения. Подробнее о главных традициях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

О рождении и земной жизни Пресвятой Богородицы не упоминается ни в одном из четырех Евангелий – только в апокрифическом, от Иакова (2-й век). Согласно ему, Дева Мария родилась в Назарете в семье Иоакима и Анны – благочестивой супружеской пары преклонного возраста.

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Они молились Богу о ребенке, и однажды праведникам явился ангел и сообщил, что Господь услышал их молитвы и вскоре у них родится ребенок, о котором будет говорить весь мир. Анна и Иоаким дали обет посвятить своего ребенка Богу. И когда Марии исполнилось три года, ее ввели в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетнего возраста.

Рождество Пресвятой Богородицы – радостный праздник для христиан. Верующие посещают праздничное богослужение в храмах, молятся Божьей Матери с просьбами о защите и благословении. Семейные пары просят Деву Марию о рождении здорового ребенка.

Наши предки 21 сентября песнями и хороводами провожали осень. С этого дня уже разрешалось отправлять сватов к девушкам.

Священнослужители утверждают, что Рождество Богородицы – нестрогий праздник, поэтому поста в этот день нет. В то же время запрещается убирать, стирать, работать на земле, готовить еду.

Также в этот великий праздник особенно важно ни с кем не конфликтовать и не допускать любых негативных эмоций.

Кроме того, по поверью, нельзя ничего резать и вообще брать в руки острые предметы, надевать новые вещи и неудобную обувь, выбрасывать крошки хлеба – их следует отдать животным.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на сентябрь 2021 года. В начале осени православные в Украине отмечают несколько знаковых дат.